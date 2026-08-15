Videos: Delincuente fue grabado provocando incendio forestal en vía Las Palmas, en Medellín; ya fue capturado

El incendio forestal registrado en la vía Las Palmas, en Medellín, fue controlado tras las labores adelantadas por los organismos de socorro, que ahora continúan con maniobras de enfriamiento en la zona para evitar que el fuego se reactive.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el hecho no fue accidental. Según explicó el mandatario, el incendio fue provocado de manera intencional por un hombre que ya fue capturado y que ahora está a la espera de ser judicializado por las autoridades competentes.