Videos: Delincuente fue grabado provocando incendio forestal en vía Las Palmas, en Medellín; ya fue capturado

El incendio forestal registrado en la vía Las Palmas, en Medellín, fue controlado tras las labores adelantadas por los organismos de socorro, que ahora continúan con maniobras de enfriamiento en la zona para evitar que el fuego se reactive. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el hecho no fue accidental. Según explicó el mandatario, el incendio fue provocado de manera intencional por un hombre que ya fue capturado y que ahora está a la espera de ser judicializado por las autoridades competentes.

De acuerdo con el alcalde, las cámaras de seguridad de la Alcaldía de Medellín fueron clave para ubicar al presunto responsable minutos después de que se originara el incendio. Gracias a este sistema de monitoreo, las autoridades lograron dar con el paradero del hombre y proceder a su captura. Le recomendamos: Autoridades investigan posible relación entre protesta de Granizal y dos incendios forestales “Absurdo. En este incendio en Palmas hubo mano criminal. Fue provocado por este hombre que ya fue capturado y a espera de judicialización. Miren a este irresponsable. No tiene justificación alguna y debe responder ante la justicia”, señaló Gutiérrez a través de su cuenta en X.

El alcalde fue enfático en calificar el hecho como un acto de total irresponsabilidad, que puso en riesgo tanto la vida de los habitantes de la zona como la de los bomberos que debieron atender la emergencia. El mandatario recordó que la ciudad atraviesa una época de alta vulnerabilidad frente a este tipo de emergencias, en el contexto del fenómeno de El Niño, lo que ha llevado a que las capacidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín estén al límite atendiendo distintos incendios forestales.

“No podemos tolerar la irresponsabilidad de nadie que pone en riesgo al resto de la gente y al medioambiente, menos cuando en plena época de tragedia y de fenómeno de El Niño tenemos las capacidades de nuestros bomberos a tope”, afirmó el alcalde.

Gutiérrez aprovechó su pronunciamiento para agradecer la labor de los Bomberos Medellín y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), entidades que atendieron la emergencia y trabajaron para controlar las llamas en la vía Las Palmas. Por ahora, las autoridades continúan con las maniobras de enfriamiento en la zona afectada, mientras el capturado permanece a disposición de la justicia para responder por los hechos. Preguntas y respuestas: