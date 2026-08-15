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Videos: Delincuente fue grabado provocando incendio forestal en vía Las Palmas, en Medellín; ya fue capturado

Las autoridades ya controlaron las llamas y avanzan en labores de enfriamiento; conozca cómo fue identificado el presunto responsable.

  • Incendio en vía Las Palmas fue provocado, confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Fotos: X @FicoGutierrez - @DAGRDMedellin
    Incendio en vía Las Palmas fue provocado, confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Fotos: X @FicoGutierrez - @DAGRDMedellin
Camilo Andrés López C
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El incendio forestal registrado en la vía Las Palmas, en Medellín, fue controlado tras las labores adelantadas por los organismos de socorro, que ahora continúan con maniobras de enfriamiento en la zona para evitar que el fuego se reactive.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el hecho no fue accidental. Según explicó el mandatario, el incendio fue provocado de manera intencional por un hombre que ya fue capturado y que ahora está a la espera de ser judicializado por las autoridades competentes.

De acuerdo con el alcalde, las cámaras de seguridad de la Alcaldía de Medellín fueron clave para ubicar al presunto responsable minutos después de que se originara el incendio. Gracias a este sistema de monitoreo, las autoridades lograron dar con el paradero del hombre y proceder a su captura.

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“Absurdo. En este incendio en Palmas hubo mano criminal. Fue provocado por este hombre que ya fue capturado y a espera de judicialización. Miren a este irresponsable. No tiene justificación alguna y debe responder ante la justicia”, señaló Gutiérrez a través de su cuenta en X.

El alcalde fue enfático en calificar el hecho como un acto de total irresponsabilidad, que puso en riesgo tanto la vida de los habitantes de la zona como la de los bomberos que debieron atender la emergencia.

El mandatario recordó que la ciudad atraviesa una época de alta vulnerabilidad frente a este tipo de emergencias, en el contexto del fenómeno de El Niño, lo que ha llevado a que las capacidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín estén al límite atendiendo distintos incendios forestales.

“No podemos tolerar la irresponsabilidad de nadie que pone en riesgo al resto de la gente y al medioambiente, menos cuando en plena época de tragedia y de fenómeno de El Niño tenemos las capacidades de nuestros bomberos a tope”, afirmó el alcalde.

Gutiérrez aprovechó su pronunciamiento para agradecer la labor de los Bomberos Medellín y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), entidades que atendieron la emergencia y trabajaron para controlar las llamas en la vía Las Palmas.

Por ahora, las autoridades continúan con las maniobras de enfriamiento en la zona afectada, mientras el capturado permanece a disposición de la justicia para responder por los hechos.

Preguntas y respuestas:

¿Cómo lograron identificar al presunto responsable del incendio?
Las autoridades lo ubicaron gracias a las cámaras de seguridad de la Alcaldía de Medellín, que permitieron dar con su paradero minutos después de iniciado el incendio.
¿El incendio en vía Las Palmas ya está totalmente controlado?
El fuego fue controlado, según informó la Alcaldía de Medellín, aunque los organismos de socorro continúan con maniobras de enfriamiento en la zona para evitar que se reactive.
¿Por qué la situación de los bomberos era crítica en el momento del incendio?
Según el alcalde, la ciudad atravesaba una época de alta demanda para los organismos de socorro debido al fenómeno de El Niño, lo que tenía a los bomberos de Medellín atendiendo múltiples emergencias al mismo tiempo.
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