A la cárcel cuatro hombres por delitos sexuales en el Valle de Aburrá: uno es profesor de español y habría abusado de una estudiante

Mediante orden judicial, en los municipios de Copacabana, Bello e Itagüí, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación capturaron a cuatro hombres señalados por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales agravados con menor de 14 años.

Al sur del Valle de Aburrá, en Itagüí, cogieron a 2 de los 4. El primero fue Henry Agudelo, un hombre de 55 años de edad detenido en el barrio Santa María por presuntamente abusar sexualmente de su hija de 8 años. Versiones de las autoridades señalan que este sujeto, al parecer, se aprovechaba de ella y le hacía tocamientos indebidos cuando permanecía a su cuidado mientras la madre se encontraba trabajando, lo que se habría repetido por lo menos en tres ocasiones. El capturado tiene 9 anotaciones por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

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El otro es Frank Orlando Taborda Muñetón, un hombre de 62 años y profesor de Lengua Castellana, quien según la Policía, habría ejecutado conductas sexuales y tocamientos de esta misma índole en contra de una de sus estudiantes de apenas 9 años, todo esto al interior de la institución educativa. La menor le contó a otros docentes y compañeros y fue así como se dio a conocer el aberrante caso. Este sujeto es señalado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.