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A la cárcel cuatro hombres por delitos sexuales en el Valle de Aburrá: uno es profesor de español y habría abusado de una estudiante

Los capturados tienen 22, 37, 55 y 62 años de edad. Este último era el docente de Lengua Castellana y se habría aprovechado de una niña de 9 años.

  • El docente de 62 años capturado en el municipio de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá. FOTO Policía Metropolitana.
    El docente de 62 años capturado en el municipio de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá. FOTO Policía Metropolitana.
  • A la cárcel cuatro hombres por delitos sexuales en el Valle de Aburrá: uno es profesor de español y habría abusado de una estudiante
El Colombiano
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hace 2 horas
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Mediante orden judicial, en los municipios de Copacabana, Bello e Itagüí, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación capturaron a cuatro hombres señalados por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales agravados con menor de 14 años.

Al sur del Valle de Aburrá, en Itagüí, cogieron a 2 de los 4. El primero fue Henry Agudelo, un hombre de 55 años de edad detenido en el barrio Santa María por presuntamente abusar sexualmente de su hija de 8 años. Versiones de las autoridades señalan que este sujeto, al parecer, se aprovechaba de ella y le hacía tocamientos indebidos cuando permanecía a su cuidado mientras la madre se encontraba trabajando, lo que se habría repetido por lo menos en tres ocasiones. El capturado tiene 9 anotaciones por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

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El otro es Frank Orlando Taborda Muñetón, un hombre de 62 años y profesor de Lengua Castellana, quien según la Policía, habría ejecutado conductas sexuales y tocamientos de esta misma índole en contra de una de sus estudiantes de apenas 9 años, todo esto al interior de la institución educativa. La menor le contó a otros docentes y compañeros y fue así como se dio a conocer el aberrante caso. Este sujeto es señalado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

A la cárcel cuatro hombres por delitos sexuales en el Valle de Aburrá: uno es profesor de español y habría abusado de una estudiante

Del sur del Valle de Aburrá pasamos a la zona norte del área metropolitana, donde en Copacabana fue capturado Cristian Alejandro Agudelo Quiroz, de 37 años, por presuntamente abusar sexualmente de su hijastra de 12 años. Lo que indican las investigaciones es que, además de realizarle tocamientos indebidos, le tomaba fotos dentro de su casa y sin su consentimiento mientras ella se bañaba. Este sujeto registra 4 anotaciones en el sistema penal por los delitos de actos sexuales, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

El último caso se reportó en el municipio de Bello. Allí fue detenido Antonio Jiménez López de 22 años que era previamente requerido por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y quien, al parecer y de acuerdo con las autoridades, habría abusado de su hermana de 12 años en hechos ocurridos entre marzo y septiembre de 2024 en el barrio Altos de Niquía, mientras ambos padres se encontraban trabajando.

“La invitación de la Policía es a todos los padres para que se genere confianza al interior de sus hogares y eviten barreras con los niños y adolescentes, porque así, ante cualquier situación, ellos expondrán la situación a las autoridades. También el llamado es a denunciar a través de la línea 123 y a la línea 3143587212”, dijo el Brigadier General Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

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Los cuatro capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, donde responderán por los delitos imputados. Les dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por su parte, los menores de edad, víctimas de estos crímenes, ya están bajo el amparo de las autoridades para el restablecimiento de sus derechos.

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