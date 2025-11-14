El Museo Casa de la Memoria de Medellín publicó 29 libros digitales gratis: así puede acceder a ellos

En una apuesta por democratizar el acceso al conocimiento y fortalecer la comprensión del conflicto armado en el país, el Museo Casa de la Memoria de Medellín dio un importante paso al anunciar la publicación de29 libros digitales enfocados en diversas temáticas y procesos de violencia y paz.
La colección, desarrollada por el Fondo Editorial del museo, está dirigido a públicos de todas las edades: estudiantes, docentes, jóvenes, madres, padres y ciudadanos interesados en comprender las memorias de violencia y resiliencia en Medellín y en el país.