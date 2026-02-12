A Barrio Antioquia le están cayendo con toda y ya van 96 capturados este año

Por aire, por tierra, con visitas sorpresas de muchos policías, fiscales y funcionarios de la Alcaldía de Medellín, se están realizando operativos de manera recurrente en el Barrio Antioquia, catalogado como la plaza de vicio más grande del Valle de Aburrá. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades y los organismos de inteligencia en la zona, tienen presencia agrupaciones criminales como Los Triana, Los Chivos y Los Pájaros, que se disputan el poder en el suroccidente de Medellín para captar rentas ilegales.

La idea desde la administración municipal es poder acabarlas. O al menos así lo dejaron en evidencia los dos procedimientos más recientes que se hicieron en esta zona de la comuna 15 (Guayabal), en la que se capturó a 20 de las 96 personas que se han detenido en esta parte de la ciudad vinculadas con toda la red de tráfico de estupefacientes a gran y pequeña escala. El procedimiento más grande se produjo el pasado 21 de enero, cuando más de 100 integrantes de los distintos cuerpos de la Fuerza Pública llegaron a este sector del suroccidente de Medellín y se metieron a todos los rincones. Ese día cayeron 19 personas y se incautaron más de 16 kilos de droga, entre marihuana, tusi y cocaína. Incluso usaron el helicóptero de la Policía Metropolitana para ver si intentaban ocultar los estupefacientes en techos y terrazas. Entérese: “Mi instrucción es clara a la fuerza pública: mantener la presencia y el control en Barrio Antioquia”: alcalde de Medellín

La táctica de los techos: El papel del helicóptero en los operativos

“Cuando nosotros llegamos, comenzaron a silbar como si hubiera varios partidos de fútbol al tiempo y a tirar maletines al techo. Pero gracias al uso del helicóptero, se pudo guiar a los policías a dónde se tenían que montar y en efecto encontramos grandes cantidades de droga”, dijo el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía. Pero si bien la incursión a Barrio Antioquia más significativa fue la anteriormente mencionada, la realidad es que son constantes las visitas a este territorio con el fin de combatir el expendio de estupefacientes que enriquecen las rentas criminales de, al menos, tres estructuras. “En este sector hay que hacer, casi, un megaoperativo semanal o quincenal. Pero estamos haciendo procedimientos de distintas maneras. A veces grandes en los que caen siete, ocho o 10 personas, pero en otros uno o dos. A veces vamos todos, a veces solo Fiscalía y en otras ocasiones solo Policía. La idea es que sientan nuestra presencia”, aseguró Villa Mejía. Incluso así ocurrió el pasado jueves, cuando la Policía, en un operativo menos numeroso que el pasado 22 de enero, logró la captura de una persona que tenía, entre los elementos hallados, 7 kilos de marihuana, $35 millones en efectivo y un celular, los cuales le fueron incautados.

Dosis de tusi y de marihuana son las que más ha encontrado la Policía en los operativos realizados en Barrio Antioquia. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN.

La idea es que, uno a uno, vayan cayendo quienes se encargan de comercializar toda clase de drogas en este barrio, cuyo nombre real es Trinidad. De hecho, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo tras estos procedimientos que “mi instrucción es clara a la Fuerza Pública y al secretario de Seguridad: mantener la presencia y el control”. De las 96 capturas que se han realizado este año en este sector de la ciudad, 92 están relacionadas por temas de porte y tráfico de estupefacientes, mientras que dos son por daño en bien ajeno y las dos restantes fueron una por receptación y la restante por falsedad marcaria. A esto se suman la incautación de un arma de fuego con permiso para porte pero de la que no supieron sustentar su origen, por lo que se puso a disposición de las autoridades competentes.

Cifras récord: Más de 231 kilos de drogas sintéticas incautadas

En cuanto a estupefacientes, que es el gran mercado de esta parte de la ciudad, se incautó 1 kilo y medio de base de coca, 1 kilo de cocaína, 48 kilos de marihuana y 231 de otras drogas sintéticas, principalmente tusi. Le puede interesar: Madre e hijo fueron capturados en Medellín por vender drogas: tenían marihuana, cocaína y una pistola Los registros del 2025 muestran que se capturaron a 583 personas en flagrancia, mientras que otras 21 fueron mediante orden judicial. De ellas, 562 fueron por porte y tráfico de estupefacientes, 13 por receptación y 11 por hurto. También hubo tres que capturaron por secuestro extorsivo. Además se incautaron 17 armas de fuego y 7.500 kilos de distintas sustancias en este sector, las cuales estaban siendo alistadas para ser comercializadas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Medellín. Pero estos golpes no solo se materializaron dentro de este sector, sino que también se vienen perpetrando golpes e interceptaciones del transporte de drogas que ingresa de otras regiones del país. El secretario Villa Mejía indicó que “el año pasado aumentamos la incautación de marihuana que entra a la ciudad, mucha de la que se vende en el Barrio Antioquia. Las aumentamos en un 233% de un año a otro y estamos golpeando toda la logística del tráfico de drogas”.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en 2024 se incautaron más de tres toneladas de marihuana y el año pasado la cantidad fue de 12 toneladas. Esto se hizo interceptando los camiones que la transportaban, pero también los centros de acopio y almacenamiento de estos estupefacientes que están ubicados en el norte del Valle de Aburrá, principalmente en Girardota y Copacabana. Pero el secretario de Seguridad es claro con que el camino es largo para desmantelar la red criminal que se mueve en esa parte de la ciudad, tanto por la cantidad de bandas criminales involucradas como por los vínculos existentes entre la comunidad y los delincuentes.

Bloque de preguntas y respuestas