De la Espriella confirma el restablecimiento de relaciones con Israel: “Colombia recuperará sus aliados”

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este jueves que, una vez asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto, restablecerá “la alianza histórica con Israel”, una decisión que incluirá el traslado de la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén.
El anuncio se produjo luego del acuerdo alcanzado el miércoles en Washington entre el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el próximo canciller colombiano, Omar Bula Escobar.
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