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Investigación del Tecnológico de Antioquia busca reemplazar el mercurio en la minería de oro con bioinsumo de cacao

Investigadores del Tecnológico de Antioquia lograron desarrollar un bioinsumo hecho de cáscara de cacao que cumple las mismas funciones y de manera más eficiente, evitando todo el daño ambiental y a la salud pública que genera este metal en la minería artesanal.

  • Un minero de Remedios poniendo a prueba el bioinsumo. Foto: cortesía.
    Un minero de Remedios poniendo a prueba el bioinsumo. Foto: cortesía.
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 2 horas
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El mercurio será retrógrado. Al menos esa es la apuesta de un grupo de investigadores del Tecnológico de Antioquia, que después de casi una década de trabajo, lograron desarrollar un bioinsumo derivado de la cáscara de cacao capaz de reemplazar al mercurio en la extracción de oro, con una eficiencia superior y sin ninguno de los efectos tóxicos que este metal genera en el ambiente y en la salud de los mineros.

El proyecto acaba de recibir un reconocimiento internacional: ganó el Premio al Mejor Trabajo de Investigación en el área de Gestión Ambiental y Economía Circular en el XVI Congreso Nacional de Minería (Conamin), realizado en Trujillo, Perú, entre más de 150 trabajos presentados.

Lea más: Universidades paisas se sumaron a gigantesco proyecto...

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