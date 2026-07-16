Investigación del Tecnológico de Antioquia busca reemplazar el mercurio en la minería de oro con bioinsumo de cacao

Investigadores del Tecnológico de Antioquia lograron desarrollar un bioinsumo hecho de cáscara de cacao que cumple las mismas funciones y de manera más eficiente, evitando todo el daño ambiental y a la salud pública que genera este metal en la minería artesanal.