Maestros de Antioquia van a paro de 72 horas por los problemas del sistema de salud que creó Petro

Al ver que no les entregan sus medicamentos, pero tampoco les dan citas médicas para nada, cerca de 40.000 docentes en Antioquia dijeron basta y salieron a protestar por las calles del centro de Medellín. A esto se sumó que anunciaron un paro de 72 horas, comenzando desde las 10:00 de la mañana de este martes. Lida Morales, presidenta de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), expresó que “hoy no tenemos medicamentos, hoy no tenemos unos prestadores claros, porque no hay una red de prestadores que podamos decir, está funcionando y que va a atender a los maestros. Pero, adicionalmente a esto, tenemos una cantidad de situaciones que surgen a través de la plataforma donde no le responden a los maestros, donde los maestros van a una atención y no los reciben porque expresan que no pagan por nosotros”.

Por esta razón iniciaron una masiva movilización, sobre las 10:00 de la mañana, que salió desde la sede de la entidad y recorrieron las principales vías del centro, como la avenida Oriental, en el inicio del denominado paro de 72 horas, en el que buscarán presionar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) para que les cumpla con todos los requerimientos relacionados con este tema. Entérese: El suplicio de los profes con la atención en salud en Medellín En medio de este paro, 14 buses con docentes viajarán directamente hacia Bogotá para reunirse con las directivas nacionales del FOMAG y establecer una serie de 13 compromisos para garantizar la prestación de salud, en medio de la crisis que están viviendo porque, a muchos, desde diciembre no les entregan los medicamentos para continuar con sus tratamientos de enfermedades complejas y de alto costo.

Dependiendo de los logros de esta reunión, desde Adida anunciaron que si no se llegaba a un acuerdo para solucionar los contratiempos generados por los cambios en el sistema de salud del magisterio, este paro docente se podría convertir en indefinido. Eso se sabría de acá al próximo jueves. Le puede interesar: El Fomag le debe más de $4.000 millones al hospital Alma Máter, que tuvo que suspender la atención a docentes Mientras tanto, desde el FOMAG anunciaron que se están haciendo algunos giros y se está recurriendo a algunas medidas de estabilización con el fin de solucionar con prontitud la crisis que están viviendo los docentes en cuanto a este derecho fundamental corresponde.