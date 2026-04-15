Alcaldía de Medellín dotó al Ejército con sede de más de 1.500 metros cuadrados para fortalecer operaciones

El proyecto se hizo acudiendo a un contrato interadministrativo entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Empresa de Desarrollo Urbano. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA En total, 20.000 millones de pesos costó el nuevo edificio que le entregó la Alcaldía de Medellín al Ejército para que allí funcione el archivo de la Cuarta Brigada. Además, en la edificación que se puso ya al servicio funcionarán dependencias de la Justicia Penal Militar y el Centro de Familia Militar. Le recomendamos leer: A la Cuarta Brigada, el Gobierno Nacional la tiene trabajando con las uñas: le quitó 66 millones de pesos Dentro del presupuesto antes señalado estuvo la edificación de 1.546 metros cuadrados, localizada en la carrera 76 con calle 50. Son dos bloques de tres niveles conectados por una estructura metálica. El proyecto se hizo acudiendo a un contrato interadministrativo entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Empresa de Desarrollo Urbano, e incluyó, además, la dotación completa de mobiliario y enseres especializados para el archivo documental y la Justicia Penal Militar. Allí la dependencia castrense habilitó áreas para el archivo central, salas de audiencias, consultorios, oficinas administrativas, zonas de atención al usuario y espacios para el Centro de Familia Militar. “Cuando fortalecemos las capacidades de nuestras instituciones, fortalecemos la seguridad de la ciudad. Esta entrega es una muestra del trabajo conjunto para garantizar mejores condiciones operativas y administrativas al servicio de Medellín”, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa. Esta implementación significa un gran avance para la Cuarta Brigada, toda vez que fue esta una de las unidades más afectadas por el recorte presupuestal del gobierno de Gustavo Petro. Esto teniendo en cuenta que para su operación el año pasado, el Gobierno Nacional destinó al Ejército 12 billones de pesos, cuando requerían, por lo menos, 22 billones de pesos para afrontar la crisis de seguridad del país. A raíz de la menor cantidad de recursos destinados para los militares, la Cuarta Brigada, con sede en Medellín y que atiende las necesidades de 91 municipios de Antioquia, llegó a tener que suplir necesidades básicas de los uniformados como botas, vestuario y hasta elementos de aseo, que en otras circunstancias suministraba el Estado, según ha dicho la Gobernación. También le sugerimos ver: Más de 1.000 soldados vigilarán las carreteras de Antioquia en Semana Santa Un informe de la revista Semana señaló que esta guarnición recibió en 2025 solo 32.213 millones de pesos para atender todas las necesidades de todas las unidades que recorren las montañas de este territorio y batallan contra el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, grupos que han intensificado sus ofensivas con planes pistola y ataques con bombas y drones.