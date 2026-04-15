Alcaldía de Medellín dotó al Ejército con sede de más de 1.500 metros cuadrados para fortalecer operaciones

El proyecto se hizo acudiendo a un contrato interadministrativo entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Empresa de Desarrollo Urbano. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA

En total, 20.000 millones de pesos costó el nuevo edificio que le entregó la Alcaldía de Medellín al Ejército para que allí funcione el archivo de la Cuarta Brigada.

Además, en la edificación que se puso ya al servicio funcionarán dependencias de la Justicia Penal Militar y el Centro de Familia Militar.

Le recomendamos leer: A la Cuarta Brigada, el Gobierno Nacional la tiene trabajando con las uñas: le quitó 66 millones de pesos

Dentro del presupuesto antes señalado estuvo la edificación de 1.546 metros cuadrados, localizada en la carrera 76 con calle 50. Son dos bloques de tres niveles conectados por una estructura metálica.

El proyecto se hizo acudiendo a un contrato interadministrativo entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Empresa de Desarrollo Urbano, e incluyó, además, la dotación completa de mobiliario y enseres especializados para el archivo documental y la Justicia Penal Militar.

Allí la dependencia castrense habilitó áreas para el archivo central, salas de audiencias, consultorios, oficinas administrativas, zonas de atención al usuario y espacios para el Centro de Familia Militar.