‘El Flaco’ luchó por su vida, pero murió tras ataque a bala y arma blanca en San Antonio de Prado, en Medellín

Alcaldía de Bogotá está tras la pista de mujer armada que habría comenzado los disturbios en el Movistar Arena

Desde la Secretaria de Gobierno revelaron algunos avances en la investigación sobre la mujer, que estando armada, habría iniciado la fuerte pelea en el Movistar Arena de Bogotá. La Procuraduría también se refirió sobre el caso.