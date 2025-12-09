x

Investigan el asesinato de dos habitantes de calle en El Picacho y el Centro de Medellín

Mientras uno fue asesinado con un arma blanca, se presume que otro fue abordado por dos hombres motorizados. Las autoridades le siguen la pista a los asesinos.

  • Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las condiciones en las que fueron asesinados dos habitantes de calle en Medellín. FOTO: Edwin Bustamante Restrepo. Archivo El Colombiano
El Colombiano
09 de diciembre de 2025
bookmark

Dos habitantes de calle fueron asesinados en Medellín, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El primer caso ocurrió hacia las 2:35 de la madrugada del pasado viernes 5 de diciembre, en inmediaciones del barrio Estación Villa.

De acuerdo con los reportes del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín (Sisc), a esa hora de la mañana un equipo forense de la Sijín de la Policía llegó a esa zona del Centro de Medellín y atendió el llamado de una patrulla de la Policía, que en sus recorridos nocturnos tuvo información de un asesinato.

Tras llegar a la zona, los uniformados realizaron el trabajo de levantamiento de los restos mortales de un hombre de entre 30 y 40 años, que en las primeras pesquisas se estableció que fue herido con un arma blanca.

Pese a que en dichas labores de verificación los oficiales no lograron establecer la identidad del fallecido, sí recabaron información que les permitió ubicar a un hombre de 18 años, que fue capturado como el principal sospechoso del crimen.

Las autoridades agregaron, no obstante, que el caso sigue siendo materia de investigación para esclarecer lo ocurrido.

El segundo caso objeto de investigación ocurrió en el barrio El Picacho, en inmediaciones de la carrera 96b con calle 81.

Según las primeras informaciones, en aquel lugar de la comuna 6 (Doce de Octubre), otro habitante de calle fue abordado por dos hombres que se transportaban en una moto.

En cuestión de segundos, los agresores desenfundaron un arma de fuego y la accionaron en contra de la víctima, quien quedó malherida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.

A pesar de los esfuerzos médicos por salvarlo, la gravedad de las heridas ocasionadas en el ataque armado le costaron la vida.

En este último crimen, las autoridades también agregaron que iniciaron una investigación para rastrear a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Estos dos casos, que ocurrieron en un lapso menor a 24 horas, generaron consternación por la delicada situación de la población en esta condición.

De acuerdo con los datos consolidados de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en lo corrido de este año se han perpetrado en Medellín 304 homicidios con corte al 8 de diciembre, un 6% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se habían perpetrado 288 homicidios.

La comuna 10 de Medellín, La Candelaria, sigue siendo la zona que concentra el mayor número de homicidios, con un total de 68 casos. Otras comunas con acumulados importantes son Manrique, con 28; Aranjuez, con 25; Laureles - Estadio con 22; y San Javier, con 20.

Entre tanto, los datos indican que la mayor parte de los crímenes se asociaron a asuntos de convivencia (100), estructuras criminales (95), hurtos (33), entre otros.

Entre tanto, los datos oficiales también dan cuenta de que entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de este año por lo menos 41 habitantes de calle han fallecido tras ser atacados con arma blanca.

Utilidad para la vida