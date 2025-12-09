Investigan el asesinato de dos habitantes de calle en El Picacho y el Centro de Medellín

Dos habitantes de calle fueron asesinados en Medellín, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.
El primer caso ocurrió hacia las 2:35 de la madrugada del pasado viernes 5 de diciembre, en inmediaciones del barrio Estación Villa.
De acuerdo con los reportes del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín (Sisc), a esa hora de la mañana un equipo forense de la Sijín de la Policía llegó a esa zona del Centro de Medellín y atendió el llamado de una patrulla de la Policía, que en sus recorridos nocturnos tuvo información de un asesinato.
Tras llegar a la zona, los uniformados realizaron el trabajo de levantamiento de los restos mortales de un hombre de entre 30 y 40 años, que en las primeras pesquisas se estableció que fue herido con un arma blanca.