Así va la votación a la Cámara en Medellín: el uribismo y el petrismo lideran

Con un 78% de las mesas informadas, en Medellín ya comienzan a perfilarse los partidos a los que mejor les fue en las elecciones a la Cámara de Representantes de este 8 de marzo.

Hasta el boletín 19, la lista con más votos era la del Centro Democrático, con 227.975 votos equivalentes a un 34,6% de la votación.

En segundo lugar aparece el Pacto Histórico, con 130.458 votos, equivalentes al 19,8% de la votación.

El movimiento del partido del alcalde Federico Gutiérrez aparecía de tercero, muy cerca del petrismo, con 125.789 votos.