Daniel Quintero “se quemó” dos veces en las consultas presidenciales: en Antioquia solo alcanza 40.000 votos

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, tuvo un contundente fracaso en la consulta interpartidista del Frente Por la Vida.
Con un 86,8% de las mesas informadas, el exalcalde de Medellín imputado por corrupción, quedó detrás de Roy Barreras, con solo el 3,2% de los votos.
Según esa fotografía, mientras Barreras tuvo 214.574 votos en todo el país, equivalentes a un 3,5%, Quintero Calle suma 192.940 votos.
Su desempeño no solo muestra que su fuerza política está en descenso, sino que a nivel nacional no logra ni siquiera alcanzar los balances que obtuvo para llegar a la Alcaldía de Medellín en 2019, cuando ganó con 304.034 votos.