Daniel Quintero “se quemó” dos veces en las consultas presidenciales: en Antioquia solo alcanza 40.000 votos

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, tuvo un contundente fracaso en la consulta interpartidista del Frente Por la Vida. Con un 86,8% de las mesas informadas, el exalcalde de Medellín imputado por corrupción, quedó detrás de Roy Barreras, con solo el 3,2% de los votos. Según esa fotografía, mientras Barreras tuvo 214.574 votos en todo el país, equivalentes a un 3,5%, Quintero Calle suma 192.940 votos. Su desempeño no solo muestra que su fuerza política está en descenso, sino que a nivel nacional no logra ni siquiera alcanzar los balances que obtuvo para llegar a la Alcaldía de Medellín en 2019, cuando ganó con 304.034 votos.

Según el boletín 34 de la Regsitraduría, en la capital antioqueña apenas llevaba 17.511 votos con el 83% de las mesas informadas, una cifra muy por debajo de los votos que incluso obtuvo Juan Carlos Upegui en 2023, que con 96.000 votos quedó en segundo lugar. Otro dato que ilustra el bajo desempeño del exalcalde es que, si se compara su votación con la obtenida en la pasada consulta del Pacto Histórico, de la que se retiró, mientras en esta primera sacó 143.174, en la consulta de este ocho marzo superó con un margen estrecho ese desempeño. En Antioquia el balance fue también especialmente bajo para el Frente por la Vida, quedándose incluso por debajo de los votos que obtuvo el Pacto Histórico en agosto pasado durante su consulta interna para el Congreso. Mientras en octubre de 2025 el Pacto logró sumar 143.979 votos -siendo Antioquia el segundo departamento con la participación más baja del país- el Frente por la vida solamente había sacado 60.000 votos con el 80% de las mesas informadas. Apenas a dos años de haber terminado su periodo de gobierno, del que renunció antes de concluirlo, Quintero llegó a las elecciones a la presidencia arrastrando múltiples investigaciones y procesos por presunta corrupción en su alcaldía.