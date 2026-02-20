Por un caso de amenazas a testigos y compra de jueces, reconocido empresario de la publicidad de Medellín está tras las rejas

Cardona Grisales, representante legal de la empresa Cromática, se encuentra prisionero desde el pasado 19 de noviembre, cuando mediante una orden de captura lo detuvieron en las instalaciones de su empresa, ubicada en la comuna 16 (Belén). Luego de las audiencias concentradas, que finalizaron el 4 de diciembre y en las cuales no aceptó su responsabilidad en lo ocurrido, el juez Tercero Penal de Medellín, con funciones de control de garantías, le dio medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que fue apelada por su defensa.

Las presuntas amenazas a una persona que habría servido como testigo en un proceso en su contra, al que luego de cometieron un atentado, tiene tras las rejas al empresario de la publicidad en Medellín, Jorge Humberto Cardona Grisales , de 62 años . Todo habría comenzado por irregularidades en unas acciones de tutela para poder instalar avisos publicitarios en Bello , según se conoció en este proceso judicial.

Los líos legales de este empresario comenzaron en 2023, cuando fue señalado de comprar jueces para que presuntamente fallaran a su favor acciones de tutela que le permitieran instalar avisos publicitarios en el espacio público de Bello. Dentro del proceso, según los denunciantes, también habría tratado de influir en la Subsecretaría de Espacio Público de Medellín durante la administración de Daniel Quintero para esta misma finalidad, pero en la capital antioqueña.

Mientras avanzaba este proceso judicial, de acuerdo con el expediente, uno de los testigos clave en este caso habría comenzado a recibir amenazas en su contra desde abril de 2023 para que no declarara y no afectar la imagen de su compañía, con larga trayectoria en el mundo publicitario. Las intimidaciones habrían durado, según los documentos judiciales, al menos hasta noviembre del mismo año.

Sin embargo, uno de los implicados con la parte demandante, todo habría llegado a su límite cuando el 16 enero del 2025 se produjo un atentado armado en contra del testigo del proceso de compra de testigos en el sector del Estadio, occidente de Medellín, a quien le dispararon cuando se movilizaba en su carro desde una moto. En el ataque, la víctima resultó ilesa.

Según el denunciante, esto tendría relación con el proceso judicial que se llevaría contra el empresario y por ello decidieron instaurar la acción judicial contra Cardona Grisales, inicialmente por las amenazas. Por este delito se produjo la captura de este empresario y posteriormente lo mandaron a prisión. En cuanto al atentado contra este testigo, se conoció que por ahora está en proceso de indagación y el hecho podría ser incluido en el caso en próximas audiencias.