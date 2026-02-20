Estas mafias se atreven a enviar narcolanchas por el Caribe, pese a ataques de EE.UU., entre ellas el Clan del Golfo

La Fuerza Naval de Estados Unidos completó 42 ataques en aguas internacionales del océano Pacífico y el mar Caribe, desde que inició su intervención militar contra el narcotráfico, y aún así, todavía los narcos siguen despachando drogas por esas rutas.
El despliegue de ocho buques, un portaaviones, un submarino y más de 4.000 uniformados comenzó a finales de agosto de 2025, y produjo el primer bombardeo el 2 de septiembre, que dejó 11 muertos en el Caribe.
El más reciente fue el 16 de febrero de 2026, con un triple ataque en el Pacífico Oriental y el Caribe, que dejó también 11 víctimas.
Según el conteo de la Fundación Insight Crime, que analiza el comportamiento del crimen en las Américas, a la fecha van 145 personas fallecidas en la intervención bélica, denominada Lanza del Sur.