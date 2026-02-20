Estas mafias se atreven a enviar narcolanchas por el Caribe, pese a ataques de EE.UU., entre ellas el Clan del Golfo

La Fuerza Naval de Estados Unidos completó 42 ataques en aguas internacionales del océano Pacífico y el mar Caribe, desde que inició su intervención militar contra el narcotráfico, y aún así, todavía los narcos siguen despachando drogas por esas rutas. El despliegue de ocho buques, un portaaviones, un submarino y más de 4.000 uniformados comenzó a finales de agosto de 2025, y produjo el primer bombardeo el 2 de septiembre, que dejó 11 muertos en el Caribe. El más reciente fue el 16 de febrero de 2026, con un triple ataque en el Pacífico Oriental y el Caribe, que dejó también 11 víctimas. Lea aquí: Video: Estados Unidos realizó triple ataque contra lanchas en el Pacífico y el Caribe que dejó 11 muertos Según el conteo de la Fundación Insight Crime, que analiza el comportamiento del crimen en las Américas, a la fecha van 145 personas fallecidas en la intervención bélica, denominada Lanza del Sur.

No obstante, el hecho de que todavía sigan zarpando narcolanchas por esos sectores, sin importar el despliegue letal de los norteamericanos, implica que la Fuerza Naval de EE.UU. no ha resultado ser disuasiva para los traficantes. Más allá de que el flujo de drogas use otros medios, como avionetas, vehículos terrestres (vía Centroamérica) y buques mercantes, las lanchas y semisumergibles continúan zarpando desde Colombia, Ecuador y Venezuela hacia Norteamérica, atravesando aguas custodiadas por los radares y marinos estadounidenses.

¿Cuáles son las principales organizaciones criminales detrás de esas rutas?

De acuerdo con información de la DEA, Europol y la Policía de Colombia, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc operan como proveedores de la cocaína, y en algunos casos participan también en la exportación. Las rutas suelen tener como puntos de acopio los puertos colombianos, ecuatorianos y venezolanos, con paradas logísticas en República Dominica, Haití, Bahamas, Panamá, Nicaragua, Honduras y México. De Colombia, además de las redes transnacionales independientes, también se conocen despachos por la ruta del Caribe y el Pacífico de “la Oficina”, “los Pachenca”, “los Costeños”, “los Pepes” y la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico.

La ruta de droga que va por República Dominicana. Foto: El Colombiano

En muchos casos, esas rutas se operan en alianza con mafias de México, Europa, África y Suramérica. Entre las más conocidas, figuran la Mocromaffia (Marruecos y Países Bajos), el Clan Devesa (España y África) y el Clan Kinahan (República de Irlanda).