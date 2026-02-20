En Belén, La Polilla acoge a los nuevos teatreros: un buen parche para la ciudad

A diferencia de sus colegas más veteranos, los nuevos teatreros de Medellín no sienten la necesidad de tener una sala propia. Entre otras cosas, esto les permite tener una propuesta más itinerante y evitarse los quebraderos de cabeza que conllevan los pagos de arriendo y servicios públicos. A la vez, esa decisión ha beneficiado a las salas constituidas, que acogen las propuestas de los grupos emergentes y sus respectivos públicos. Ese es el caso, por ejemplo, de la Corporación Cultural La Polilla, cuyas instalaciones están en Belén San Bernardo (Calle 23 76-85).
Desde hace seis años, Alejandra María Jiménez Jaramillo es la directora de Polilla. Con una capacidad para 72 personas y programación de jueves a domingo, la sala se ha consolidado como uno de los espacios culturales más activos del sector.
Un grupo de amigos apasionados por los títeres y las comparsas fundó La Polilla. Aunque sus fundadores trabajaban en empresas, compartían un interés común por el arte y decidieron crear un espacio independiente para desarrollar procesos culturales. Inicialmente el trabajo se centró en títeres, pero con el tiempo la comunidad comenzó a demandar formación en teatro, danza y música. Esa necesidad impulsó la expansión de la oferta académica y artística.