Pilas: en estos barrios de Medellín cambiarán los horarios de recolección de basuras a partir de junio

Emvarias anunció que, a partir de la primera semana de junio, habrá cambios de horarios en la recolección de basuras en 4 comunas de Medellín, esto con el objetivo de reducir la permanencia de residuos en las calles y mejorar la prestación del servicio público de aseo. Lea más: Operadores de aseo tardaron un día entero en retirar enorme basural abandonado cerca de estación del metro Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez son las comunas donde se implementarán las modificaciones para la disposición y recolección de residuos ordinarios. En algunos de los barrios esta medida aplicará desde el 4 de junio, y en otros desde el 5 o 6 del mismo mes.

Cambios a partir del 4 de junio

Comuna 1 Popular: Barrio Villa Guadalupe. Desde la carrera 48 hasta la carrera 42B, excluyendo lacarrera 42B, entre las calles 97A y 94A. La comunidad deberá sacar sus residuos ordinarios los días lunes y jueves, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m. Barrio San Nicolás. Entre las carreras 48 y 49, entre las calles 98A y 94; y entre las carreras 49A y 46A, entre las calles 94 y 95. Saque sus residuos ordinarios los días lunes y jueves, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m. Comuna 2 Santa Cruz: Barrio La Rosa. Entre las carreras 48 y 50, y entre las calles 97A y 99. No incluye la calle 99. Saque sus residuos ordinarios los días lunes y jueves, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m. Barrio Moscú 1. En la calle 100, entre las carreras 44A y 46A. Saque sus residuos ordinarios los días lunes y jueves, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m. Comuna 3 Manrique: Manrique, El Pomar, y Campo Valdés 2. Entre la carrera 45 y la carrera 41, vía Santo Domingo, excluyendo la carrera 45 y la vía Santo Domingo; y entre las calles 67 y 79, excluyendo la calle 79. Saque sus residuos ordinarios los días lunes y jueves, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. Comuna 4 Aranjuez: Barrio Palermo, sector Puerto Nuevo. Entre las calles 93F y 95, entre las carreras 55 y 55A, junto a la Estación de Policía de Aranjuez. Saque sus residuos ordinarios los días lunes y jueves, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m.

Cambios a partir del 5 de junio

Comuna 1 Popular: Barrio Villa Guadalupe. Entre las carreras 42B y 35, excluyendo la carrera 35, y entre las calles 96 y 94. Saque sus residuos ordinarios los días martes y viernes, entre las 5:00 a.m. y las 6:00 a.m. Barrio Carpinelo. Sobre la carrera 23, entre las calles 97 y 102B. La comunidad deberá sacar sus residuos ordinarios los días martes y viernes, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. Comuna 3 Manrique: Barrio La Cruz. Entre las carreras 28 y 23C, y entre las calles 71 y 81B. Saque sus residuos ordinarios los días martes y viernes, entre las 8:00 p.m. y las 10:00 p.m. Barrio Bello Oriente. Sobre la carrera 22, entre las calles 85B y 86B. La comunidad deberá sacar sus residuos ordinarios los días martes y viernes, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. Barrio Versalles 2. Sobre la carrera 27, entre las calles 69 y 71, sector UVA de los Sueños; y sobre la calle 71B, entre las carreras 24 y 25. Saque sus residuos ordinarios los días martes y viernes, entre las 7:00 p.m. y las 9:00 p.m.

Cambios a partir del 6 de junio

Comuna 1 Popular: Barrio Popular. Entre las calles 111 y 124, entre las carreras 46 y 43A; y sobre la calle 126, entre las carreras 43A y 42E. La comunidad deberá sacar sus residuos ordinarios los días miércoles y sábados, entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. Barrio Popular y Santo Domingo. Aplica para los sectores ubicados sobre la carrera 42B, entre las calles 106 y 118; sobre la carrera 42B, entre las calles 118 y 121; y entre las calles 121 y 107B, entre las carreras 32 y 29. Deberán sacar sus residuos ordinarios los días miércoles y sábados, entre las 8:00 p.m. y las 10:00 p.m. La invitación a la comunidad por parte de Emvarias es a acatar los nuevos horarios de disposición de basuras y a sacar los residuos únicamente en el tiempo establecido por la entidad. Si requiere más información y desea confirmar si el cambio aplica o no en el sector donde reside, puede escribir a través de la línea de WhatsApp 3044037188.