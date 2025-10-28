El excandidato a la Alcaldía de Medellín que quedó debiendo plata

Aunque pocos recuerden hoy el nombre de Jaime Mejía Alvarán, él fue uno de los 14 candidatos a la Alcaldía de Medellín en 2023, cuando quedó elegido Federico Gutiérrez. Mejía, quien inscribió su candidatura por firmas (según dijo en su momento, recogió 148.000), fue el que menos votos sacó: apenas 1.215, el 0,12% del total.

Después de esa derrota, Mejía desapareció del debate político y buena parte de la opinión pública se olvidó de él. Sin embargo, los trabajadores y proveedores de la campaña no lo han dejado de pensar en estos dos años, pues les quedó debiendo plata por su trabajo y esta es la hora que no les ha pagado.

Le puede interesar: Concejo de Medellín firmó contrato de $2.400 millones para obras en las instalaciones por “graves problemas de infraestructura

Los dueños de una compañía dedicada al marketing político le escriben mensajes casi que todos los meses pidiendo un plan de pagos o algún pago por su trabajo, y las respuestas, que al principio eran conciliadoras, luego fueron evasivas y desde hace un tiempo desaparecieron.

Aseguran que Mejía los buscó en agosto del 2023 para que le diseñaran la estrategia digital de su campaña, para contratar influenciadores y creadores de contenido que lo pusieran a sonar y que, a pesar de que le recomendaron buscar una alianza con el entonces candidato Federico Gutiérrez, él les insistía en que tenía cómo ganar.

Al final, la inversión en esa estrategia digital, donde propuso cosas inverosímiles como construir la planta de energía solar más grande del continente, el centro de conciertos más grande del país, crear un millón de nuevos empleos y convertir a Medellín en la capital de Colombia, costó cerca de $30 millones que todavía no ha pagado.

Entérese: Un concejal de Medellín y una candidata a la Cámara fueron víctimas de un atraco en El Poblado

Cuando les contestaba los mensajes, Mejía les decía que su intención era pagar las deudas pero que “los tiempos en lo público son muy lentos” y que estaba “esperando que comiencen los procesos de contratación con las entidades para comenzar a tener los recursos”. Es decir, esperaba engancharse de nuevo en el sector público para cumplir con las obligaciones que había adquirido en campaña. Además, han intentado emprender acciones conciliatorias pero aseguran que Mejía nunca llega a las citas