x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Un concejal de Medellín y una candidata a la Cámara fueron víctimas de un atraco en El Poblado

Aunque las primeras hipótesis apuntan a un hurto, los políticos expresaron su consternación por lo ocurrido. Esto es lo que se sabe.

  • El hurto ocurrió en inmediaciones del barrio El Poblado, durante la noche del pasado viernes 24 de octubre. FOTOS: cortesía Miguel Iguarán
    El hurto ocurrió en inmediaciones del barrio El Poblado, durante la noche del pasado viernes 24 de octubre. FOTOS: cortesía Miguel Iguarán
El Colombiano
El Colombiano
27 de octubre de 2025
bookmark

El concejal de Medellín, Miguel Iguarán Osorio, y la exconcejal de Medellín y hoy candidata a la Cámara, Nataly Vélez Lopera, fueron víctimas este fin de semana de un hurto en el sur de la ciudad.

Según denunciaron ambos políticos, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado viernes en inmediaciones del barrio El Poblado.

Le puede interesar: Poca participación en Medellín durante la consulta del Pacto Histórico: mesas vacías y jornada sin incidentes

“Nosotros el viernes estábamos en una actividad en El Poblado, a eso de las 7:30 de la noche, cerca al Centro Comercial Santa Fe”, precisó la exconcejal Vélez, quien a través de sus redes sociales publicó varias imágenes en las que logra apreciarse cómo los atacantes causaron graves daños en su vehículo.

Pese a que la política indicó que por razones de seguridad no podía ahondar en lo ocurrido, mencionó que una de las principales hipótesis apuntaría a un robo.

Sin embargo, agregó que tanto ella como su esposo están en máxima alerta, ya que las primeras indagaciones darían cuenta que los delincuentes les venían siguiendo la pista desde antes.

En el episodio, tanto Iguarán como Vélez señalaron haber perdido varias de sus pertenencias.

Lea también: ¿Le cobraron el descuadre? Presunto jíbaro fue asesinado en el centro de Medellín

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y expresamos nuestro temor por nuestra seguridad y por la de nuestro equipo”, añadió por su parte el concejal Iguarán.

Poco después del ataque, el Partido Cambio Radical, en el que militan Iguarán como Vélez, también publicó un pronunciamiento en el que rechazó “categóricamente” lo ocurrido.

“Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, transparente y con resultados. Este caso no puede tratarse como un simple hurto, cuando todo indica que podría tener motivaciones más profundas. Al Gobierno Nacional le exigimos brindar protección y garantías reales a Nataly Vélez y a todos los dirigentes, congresistas, diputados, concejales, ediles, líderes y candidatos de esta colectividad”, expresó la organización, la cual manifestó temer que se trate de una retaliación de algún sector por cuenta de la labor de oposición que se realiza desde el partido al Gobierno Nacional.

Siga leyendo: Las pistas sobre la muerte de la estudiante de la Universidad Nacional, sede Medellín, que había sido retenida por las disidencias

Finalmente Vélez reiteró su llamado a que las autoridades protejan a quienes ejercen la labor política, sobre todo en vísperas de las elecciones legislativas.

“Nos parece demasiado preocupante que se estén presentando este tipo de situaciones en el ejercicio propio en el que estamos, en un país en el que cada vez más la política se ha vuelto difícil y riesgosa y donde las diferencias ya se vuelven cada vez más personales. Requerimos a las autoridades para que se nos brinden las garantías a quienes estamos en el ejercicio de la función pública, ya que se viene un proceso democrático, electoral, el año entrante”, apuntó Vélez.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida