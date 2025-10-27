Un concejal de Medellín y una candidata a la Cámara fueron víctimas de un atraco en El Poblado

El concejal de Medellín, Miguel Iguarán Osorio, y la exconcejal de Medellín y hoy candidata a la Cámara, Nataly Vélez Lopera, fueron víctimas este fin de semana de un hurto en el sur de la ciudad.
Según denunciaron ambos políticos, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado viernes en inmediaciones del barrio El Poblado.
“Nosotros el viernes estábamos en una actividad en El Poblado, a eso de las 7:30 de la noche, cerca al Centro Comercial Santa Fe”, precisó la exconcejal Vélez, quien a través de sus redes sociales publicó varias imágenes en las que logra apreciarse cómo los atacantes causaron graves daños en su vehículo.