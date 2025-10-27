Un concejal de Medellín y una candidata a la Cámara fueron víctimas de un atraco en El Poblado

El concejal de Medellín, Miguel Iguarán Osorio, y la exconcejal de Medellín y hoy candidata a la Cámara, Nataly Vélez Lopera, fueron víctimas este fin de semana de un hurto en el sur de la ciudad. Según denunciaron ambos políticos, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado viernes en inmediaciones del barrio El Poblado. Le puede interesar: Poca participación en Medellín durante la consulta del Pacto Histórico: mesas vacías y jornada sin incidentes “Nosotros el viernes estábamos en una actividad en El Poblado, a eso de las 7:30 de la noche, cerca al Centro Comercial Santa Fe”, precisó la exconcejal Vélez, quien a través de sus redes sociales publicó varias imágenes en las que logra apreciarse cómo los atacantes causaron graves daños en su vehículo.

Pese a que la política indicó que por razones de seguridad no podía ahondar en lo ocurrido, mencionó que una de las principales hipótesis apuntaría a un robo. Sin embargo, agregó que tanto ella como su esposo están en máxima alerta, ya que las primeras indagaciones darían cuenta que los delincuentes les venían siguiendo la pista desde antes.

En el episodio, tanto Iguarán como Vélez señalaron haber perdido varias de sus pertenencias. Lea también: ¿Le cobraron el descuadre? Presunto jíbaro fue asesinado en el centro de Medellín “Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y expresamos nuestro temor por nuestra seguridad y por la de nuestro equipo”, añadió por su parte el concejal Iguarán.