¿No quieren otra cosita? Estas son las exigencias de los taxistas de Medellín para levantar la protesta que lleva más de 30 horas

Un grupo de taxistas de Medellín completan más de 30 horas protestando y más de 24 ubicados en una calzada de la avenida Regional, a la altura del puente de la avenida 33. Su principal argumento es que las aplicaciones de transporte los han perjudicado económicamente y con el fin de buscar una solución a este fenómeno hicieron una serie de exigencias para poder dar fin a su manifestación.
Así lo dieron a conocer mediante un video que se hizo viral en las redes sociales, donde estaban pidiendo mayores medidas por parte de la Alcaldía de Medellín y de la Secretaría de Movilidad con el fin de debilitar este medio de transporte que se presta de manera irregular, puesto que no está avalado por el Ministerio de Transporte la prestación de servicio público en vehículos particulares.