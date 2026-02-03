¿Por qué el cáncer acecha con más fuerza después de los 50?

Después de los 50 años, el cuerpo empieza a cobrar facturas. En ese periodo de la vida se concentran hoy las mayores tasas de mortalidad por cáncer en Colombia, enfermedad que sigue dejando más de 34.000 muertes al año, la mayoría en pacientes entre los 52 y 73 años, según cifras del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo.
No se trata de un dato aislado o un pico momentáneo. Es una constante que atraviesa al sistema de salud y que golpea con más fuerza a las mujeres adultas, en quienes el cáncer de mama es el más frecuente, y a los hombres adultos, donde el cáncer de próstata encabeza las estadísticas.