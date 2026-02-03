¿Por qué el cáncer acecha con más fuerza después de los 50?

No se trata de un dato aislado o un pico momentáneo. Es una constante que atraviesa al sistema de salud y que golpea con más fuerza a las mujeres adultas, en quienes el cáncer de mama es el más frecuente, y a los hombres adultos, donde el cáncer de próstata encabeza las estadísticas.

Después de los 50 años, el cuerpo empieza a cobrar facturas. En ese periodo de la vida se concentran hoy las mayores tasas de mortalidad por cáncer en Colombia , enfermedad que sigue dejando más de 34.000 muertes al año, la mayoría en pacientes entre los 52 y 73 años, según cifras del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo.

Aunque el cáncer puede aparecer a cualquier edad, el paso del tiempo juega un papel determinante. El envejecimiento trae consigo una menor capacidad del organismo para reparar daños celulares, a lo que se suman factores genéticos, ambientales y hábitos de vida acumulados durante décadas.

Así lo advierte el Dr. Hugo Palafox, experto en metabolismo humano y vicepresidente de Ciencia en Immunotec, una empresa de health-tech. “Aunque el cáncer puede presentarse a cualquier edad, existen factores de riesgo como el envejecimiento, la falta de prevención, los factores genéticos y una menor capacidad del cuerpo para la reparación celular con el paso del tiempo”, explicó.

Ese deterioro progresivo no ocurre de un día para otro. Se construye lentamente, muchas veces sin síntomas evidentes, mientras el cuerpo pierde eficiencia en procesos clave como la regulación hormonal, la respuesta inmunológica y la reparación celular.

Por eso, insiste el especialista, la detección temprana y los chequeos periódicos no pueden verse como una reacción tardía, sino como una práctica sostenida a lo largo de la vida.

Uno de los factores menos visibles, pero determinantes, es el descanso. Dormir menos de siete horas diarias altera procesos hormonales esenciales y ralentiza la reparación celular. Con el paso de los años, esa privación de sueño puede traducirse en un sistema inmunológico más vulnerable y en una menor capacidad del organismo para enfrentar enfermedades crónicas.

También entra en juego el equilibrio interno del cuerpo. El glutatión, uno de los antioxidantes naturales más importantes del organismo, cumple funciones clave en la desintoxicación celular y la protección frente al daño oxidativo. Con la edad, sus niveles disminuyen, lo que refuerza la necesidad de hábitos que favorezcan su producción natural y ayuden a proteger las células del desgaste acumulado.

La salud digestiva es otro frente de prevención. Una microbiota intestinal equilibrada fortalece el sistema inmunológico y mejora la respuesta del cuerpo ante agentes externos. Incluir alimentos ricos en fibra y fermentados, y reducir el consumo de ultraprocesados y azúcares, puede marcar una diferencia en la inflamación crónica asociada a múltiples enfermedades, según recomienda Palafox.

Finalmente, el estrés, aunque no causa cáncer de forma directa, actúa como un debilitador constante.

El médico explica que, cuando se sostiene en el tiempo, esos cuadros de ansiedad comprometen las defensas del organismo y reducen su capacidad de respuesta. Por eso menciona prácticas como la respiración consciente, la meditación o las pausas activas ayudan a mitigar ese impacto acumulativo.

“Fortalecer la prevención, la alimentación, la educación en salud y la detección temprana se vuelve una prioridad nacional”, comentó el especialista.