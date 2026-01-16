x

“Que le brinden todas las medidas de protección”: alcalde de Medellín pide garantías para testigo clave en caso de Metroparques

El mandatario manifestó que han amenazado a testigos en medio de las investigaciones por corrupción de la anterior administración. Aquí los detalles.

  El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó garantizar las medidas de protección a los testigos que están colaborando con la justicia en los diferentes procesos por presunta corrupción de la anterior administración. FOTO: EL COLOMBIANO
    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó garantizar las medidas de protección a los testigos que están colaborando con la justicia en los diferentes procesos por presunta corrupción de la anterior administración. FOTO: EL COLOMBIANO
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 4 horas
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió garantizar las medidas de protección a los testigos que están colaborando con la justicia en los diferentes procesos por presunta corrupción que involucran al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y a Metroparques durante la anterior administración; esto, luego de que un juez avalara un principio de oportunidad para uno de los implicados en estas investigaciones.

Gutiérrez recordó que la Alcaldía de Medellín fue reconocida como víctima en estos casos, lo que le permite participar en las audiencias a través de sus abogados y hacer seguimiento a los avances judiciales.

El proceso en concreto donde habría participado el testigo tiene que ver con los manejos que hubo alrededor del Parque de las Aguas, pero se espera que lo que diga tenga repercusiones sobre otros expedientes, como el relativo a la contratación del AMVA con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y en general que dé luces de cómo habría funcionado la presunta corrupción en varias entidades adscritas al Distrito durante los años 2020 a 2023.

Sobre el Parque de las Aguas se abrieron inicialmente dos procesos. La Fiscalía presentó a finales de enero de 2025 el escrito de acusación contra nueve personas por presuntas irregularidades en los contratos de Metroparques, con recursos del Área Metropolitana, para el mantenimiento por casi $18.000 millones, y había otro expediente por la construcción de una bodega que al parecer no era necesaria, según la Fiscalía, y se hizo sin las especificaciones, por $243 millones; luego fueron unificados.

Este tipo de colaboración judicial, explicó Gutiérrez, podría dinamizar las investigaciones y esclarecer de manera más precisa el modo en como funcionó “el entramado de corrupción”, por lo que reiteró que es necesario proteger la integridad del testigo.

Que les brinden todas las medidas de protección y que cuenten todo, porque, hasta donde hemos sabido, han amenazado también a testigos. Es una estructura criminal, y así tienen que caer”, expresó el alcalde de Medellín.

Le puede interesar: Principio de oportunidad ya avalado abre nueva posibilidad en casos por corrupción de la administración Quintero

¿Qué significa el aval del juez?

El principio de oportunidad es un mecanismo legal que permite a una persona implicada en delitos reducir o cesar los efectos penales de los cargos en su contra si acepta cooperar plenamente con las autoridades y aportar información útil para desentrañar hechos delictivos más complejos.

En este caso, un juez de control de garantías dio ese visto bueno el pasado 16 de diciembre de 2025 en uno de los expedientes relacionados con las presuntas irregularidades en contratos entre el AMVA y Metroparques.

Este testigo forma parte del proceso por la contratación del Parque de las Aguas, vinculado a recursos que superan los $17.000 millones, y su colaboración podría tener impacto en otros casos conexos que se adelantan por presuntas irregularidades en dependencias adscritas al Distrito.

Entérese: Nueva imputación de la Fiscalía contra cuatro exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero

Procesos judiciales en marcha

La Fiscalía ha imputado cargos a varios funcionarios de la antigua administración por delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

Entre los implicados figuran exfuncionarios del AMVA y Metroparques, así como representantes legales de contratistas privados.

En total, ya van más de 50 exfuncionarios y excontratistas, incluido el mismo exalcalde Daniel Quintero, que han sido investigados por presuntas irregularidades en la anterior administración.

Gutiérrez enfatizó que estos procesos han desencadenado capturas, extinciones de dominio y etapas de juicio, y remarcó la necesidad de proteger a aquellos que deciden colaborar con información valiosa en medio de amenazas y presiones.

A Medellín se lo robaron, y la estamos recuperando, y no solo eso, sino que lo vamos a llevar a otro nivel. Esa gente tiene que responder por ese robo”, concluyó el mandatario de Medellín.

