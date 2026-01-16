“Que le brinden todas las medidas de protección”: alcalde de Medellín pide garantías para testigo clave en caso de Metroparques

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió garantizar las medidas de protección a los testigos que están colaborando con la justicia en los diferentes procesos por presunta corrupción que involucran al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y a Metroparques durante la anterior administración; esto, luego de que un juez avalara un principio de oportunidad para uno de los implicados en estas investigaciones.

Gutiérrez recordó que la Alcaldía de Medellín fue reconocida como víctima en estos casos, lo que le permite participar en las audiencias a través de sus abogados y hacer seguimiento a los avances judiciales.

El proceso en concreto donde habría participado el testigo tiene que ver con los manejos que hubo alrededor del Parque de las Aguas, pero se espera que lo que diga tenga repercusiones sobre otros expedientes, como el relativo a la contratación del AMVA con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y en general que dé luces de cómo habría funcionado la presunta corrupción en varias entidades adscritas al Distrito durante los años 2020 a 2023.

Sobre el Parque de las Aguas se abrieron inicialmente dos procesos. La Fiscalía presentó a finales de enero de 2025 el escrito de acusación contra nueve personas por presuntas irregularidades en los contratos de Metroparques, con recursos del Área Metropolitana, para el mantenimiento por casi $18.000 millones, y había otro expediente por la construcción de una bodega que al parecer no era necesaria, según la Fiscalía, y se hizo sin las especificaciones, por $243 millones; luego fueron unificados.

Este tipo de colaboración judicial, explicó Gutiérrez, podría dinamizar las investigaciones y esclarecer de manera más precisa el modo en como funcionó “el entramado de corrupción”, por lo que reiteró que es necesario proteger la integridad del testigo.

“Que les brinden todas las medidas de protección y que cuenten todo, porque, hasta donde hemos sabido, han amenazado también a testigos. Es una estructura criminal, y así tienen que caer”, expresó el alcalde de Medellín.

Le puede interesar: Principio de oportunidad ya avalado abre nueva posibilidad en casos por corrupción de la administración Quintero