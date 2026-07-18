De la Espriella lidera este sábado en Barranquilla su segundo consejo de ministros

En la oficina de su firma de abogados, en el norte de Barranquilla, el presidente electo, Abelardo de la Espriella se reúne, este sábado entrada la noche, con los 15 ministros que ha designado hasta el momento.

Este Consejo de Ministros es el segundo que realiza previo a su posesión el próximo 7 de agosto.

A comparación del primer encuentro realizado hace una semana, en esta ocasión llegarán los últimos ministros anunciados, como el de Agricultura, Indalecio Dangond; la de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda; la de las TIC, Alexandra Falla Zerrate; y la de Culturas, Paola Holguín.

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Con estos nuevos anuncios, hasta el momento se tienen confirmados 15 de los 18 funcionarios que conformarán este nuevo gabinete. Aún faltan Salud, Trabajo y Ciencias.

Previo a este encuentro, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, confirmó que este segundo Consejo de Ministros se enfocará en revisar el avance del empalme y la información conocida luego de la instalación de las mesas de trabajo con la Contraloría.

Además, durante este encuentro también se definirá la agenda legislativa que impulsará el nuevo gobierno en el Congreso de la República una vez inicie su mandato. Allí se empezará la preparación de los proyectos que se presentarán en la próxima legislatura.

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También se espera que haga presencia el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien terminó esta semana su gira por Washington, luego de llevar a cabo más de 50 encuentros con diferentes funcionarios, entidades y organismos multilaterales.

Restrepo aseguró que tras los encuentros se pondrá en marcha la instalación de mesas de trabajo para el próximo 28 de julio, con delegados norteamericanos para definir los proyectos clave del gobierno de Abelardo de la Espriella en materia internacional.