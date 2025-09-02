Fiscalía está tras las pistas del presunto escándalo de corrupción en Afinia que tendría de protagonista a Daniel Quintero

La Fiscalía General de la Nación avanza en una delicada investigación que podría destapar un presunto escándalo de corrupción en Afinia, la filial de EPM en la Costa Caribe, salpicando directamente al exalcalde de Medellín y hoy precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Daniel Quintero Calle.
Desde mayo del año pasado el alcalde Federico Gutiérrez había denunciado que durante la administración de Quintero habría habido reuniones entre funcionarios públicos del más alto nivel, en representación de Quintero, y controvertidos empresarios para “vender de manera ilegal la gerencia y los negocios de Afinia por 8 millones de dólares”.