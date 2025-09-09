A habitante de calle le rociaron gasolina y la quemaron viva en Barrio Antioquia, Medellín

Una habitante de calle que se encontraba durmiendo dentro de un cambuche en la canalización del Barrio Antioquia, en el suroccidente de Medellín, terminó quemada por cuenta de una persona que le roció gasolina y luego prendió fuego, dejándola gravemente herida. El presunto victimario fue capturado instantes después por la Policía. Los hechos ocurrieron a las 2:50 de la tarde de este lunes, 8 de septiembre, en la carrera 54 con la calle 24C, en el sector La Canalización, de la comuna 15 (Guayabal), cuando el cambuche comenzó a arder y la mujer que se encontraba adentro logró salir después de un rato, aunque sufrió múltiples quemaduras en todo su cuerpo.

Al ver que se estaba quemando dentro del cambuche, la lesionada salió del mismo y se tiró a la corriente de la quebrada La Guayabala para intentar apagarse. Varios habitantes del sector lograron sacarla minutos después. Con más del 60% de su cuerpo afectado por el fuego, la mujer fue trasladada por la comunidad hasta las instalaciones de la Cruz Roja, en la avenida Guayabal con la calle 29C, es decir, más de tres cuadras, donde pidió ayuda del personal que se encontraba en esta institución. Entérese: “Soy inocente”, aseguró ante el juez el habitante de calle señalado de asesinar a un joven en Itagüí Testigos del hecho señalaron que el origen del ataque tuvo que ver con que otra habitante de calle habría dañado un jardín que tenía el presunto victimario. La lesionada sufrió las quemaduras porque se encontraba durmiendo en el cambuche de la señalada de esta primera situación.

Este hombre fue capturado al ser señalado de prenderle fuego al cambuche donde estaba una mujer en el Barrio Antioquia. FOTO: Cortesía Policía Metropolitana

El coronel Salomón Bello, comandante operativo de la Policía Metropolitana, explicó que “luego de que un hombre le rociara gasolina a una mujer en condición de calle, fue auxiliada por la Cruz Roja y remitida a un centro asistencial”. Al hacerle las primeras valoraciones, se encontraron con que las lesiones de esta mujer eran de consideración y sin pensarlo la montaron en una de las ambulancias para llevarla al Hospital San Vicente Fundación de Medellín, donde es atendida en el pabellón de quemados, con pronóstico reservado. Le puede interesar: “Estaba mandando hojas de vida para ayudarse con sus estudios”: habla papá de joven asesinado en Itagüí Luego de conocerse la situación se inició el seguimiento al hombre señalado de cometer este ataque y, gracias a las cámaras de seguridad, se produjo la captura de un adulto mayor de 68 años, también habitante de calle, en la carrera 58 con la calle 23, en el corazón de este barrio, conocido como Trinidad. El alto oficial anunció que en las próximas horas este hombre será presentado ante un juez de control de garantías para responder por el delito de tentativa de homicidio.