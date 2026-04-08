Hay 50.000 cupos para viajar más barato en el metro de Medellín: requisitos y cómo aplicar

Si usted es estudiante y beneficiario de los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero de Medellín y quiere viajar más barato, no puede dejar pasar esta información. El Distrito anunció que se abrió la segunda convocatoria del tiquete metro, una estrategia liderada por el Área Metropolitana con la que se pretende garantizar la permanencia de los alumnos en los colegios y las instituciones de educación superior, facilitándoles su movilidad.

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En total son 50.000 cupos que se van a asignar durante cuatro convocatorias. La primera se realizó en febrero, y este mes de abril inició la segunda etapa. Los estudiantes seleccionados podrán disfrutar de una tarifa de $1.600 por viaje, con un cupo de hasta 60 trayectos al mes, sin ninguna restricción de horario.

Si usted está interesado y quiere aplicar, primero debe cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 10 y 28 años -a excepción de personas con discapacidad que lo puedan probar a través de un certificado-, residir en viviendas de estrato 1, 2 y 3 y vivir a más de un kilómetro de su lugar de estudio.

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Si cumple con todo lo mencionado anteriormente y si es beneficiario de los Fondos Sapiencia y Matrícula Cero de la Alcaldía de Medellín, puede inscribirse en el portal sapiencia.gov.co. Los otros interesados que no pertenezcan a estos programas, pueden aplicar en las instituciones de educación superior.