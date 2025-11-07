x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La historia Germán David Parrado, el joven sordo que cumplió su sueño de conocer a Fico Gutiérrez

En el emotivo encuentro, Germán recibió un balón autografiado por el alcalde de Medellín. Aquí las imágenes.

  • Emotivo encuentro entre Federico Gutiérrez y Germán David Parrado, un joven sordo de 18 años oriundo del municipio de Cáqueza. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Emotivo encuentro entre Federico Gutiérrez y Germán David Parrado, un joven sordo de 18 años oriundo del municipio de Cáqueza. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
  • El alcalde de Medellín haciendo entrega del balón firmado al joven. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    El alcalde de Medellín haciendo entrega del balón firmado al joven. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
  • En el encuentro estuvieron los padres del joven y su hermana, quienes recorrieron con él la travesía para conocer al mandatario. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    En el encuentro estuvieron los padres del joven y su hermana, quienes recorrieron con él la travesía para conocer al mandatario. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
El Colombiano
07 de noviembre de 2025
bookmark

Con una sonrisa que reflejaba emoción y orgullo, Germán David Parrado, un joven sordo de 18 años oriundo de Cáqueza, Cundinamarca, cumplió uno de los sueños más grandes de su vida: conocer en persona al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Lea más: Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez en lanzamiento de libro Medellín 350 años: “Somos referente central en la idea de colombianidad”

Germán, quien desde hace años admira la labor del mandatario, viajó junto a sus padres José Germán Barrado y Luz Mirella Clavijo, y su hermana Luz Ángela, en una travesía para encontrarse con el alcalde. La familia recorrió cerca de 300 kilómetros desde la ciudad de “La puerta al Llano”.

“Vine a cumplir el sueño de mi hijo, siempre quiso venir a saludar a Fico, por lo que hicimos un ahorrito para poder cumplirlo”, contó el padre del joven.

Durante el encuentro, que coincidió con el anuncio oficial de la remodelación del estadio Atanasio Girardot, Germán recibió un balón autografiado por el alcalde. En lenguaje de señas, expresó su agradecimiento y admiración.

Le puede interesar: Esto es lo que cambia en Medellín tras el fin de la concesión de fotomultas que operó por 20 años

“No descansaré hasta que Fico sea presidente de nuestra república. Estoy feliz de estar aquí con ustedes”, indicó el joven.

El alcalde de Medellín haciendo entrega del balón firmado al joven. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El alcalde de Medellín haciendo entrega del balón firmado al joven. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

Aficionado al fútbol, Germán no solo conoció a su ídolo, sino que también pudo pisar la grama del Atanasio Girardot, escenario histórico que alberga a Atlético Nacional y al Deportivo Independiente Medellín.

El emotivo encuentro fue celebrado por el alcalde Gutiérrez, quien destacó el gesto de la familia y la alegría de Germán como un recordatorio de lo importante que es conectar con la gente.

Me alegra mucho ver pelados con tantos sueños, estoy convencido de que llegara muy lejos con la ayuda de su familia que se nota que lo quiere mucho. Disfruten de la ciudad y de este estadio que también es para ti y para todo el país”, expresó el mandatario.

$!En el encuentro estuvieron los padres del joven y su hermana, quienes recorrieron con él la travesía para conocer al mandatario. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
En el encuentro estuvieron los padres del joven y su hermana, quienes recorrieron con él la travesía para conocer al mandatario. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida