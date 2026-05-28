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La historia de Jairo Molina, el médico más querido de Manrique, en Medellín

Lleva atendiendo 40 años al lado del parque de Villa Guadalupe. Empezó cobrando $150 por consulta y siempre escribe los diagnósticos de sus pacientes a mano.

  • El consultorio del doctor Molina queda en la calle 95A # 40-27, justo al lado del parque Villa Guadalupe, entre Manrique y El Popular 1. También hay servicio particular de odontología. FOTO Julio César Herrera.
    El consultorio del doctor Molina queda en la calle 95A # 40-27, justo al lado del parque Villa Guadalupe, entre Manrique y El Popular 1. También hay servicio particular de odontología. FOTO Julio César Herrera.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 25 minutos
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Si usted pregunta en Manrique o en el Popular 1 por el doctor Molina, lo llevan hasta su consultorio en el parque de Villa Guadalupe. Durante el trayecto, fácilmente le pueden hablar de cientas de sus bondades, pero lo que más resaltan es que tiene “el palito para todo”. Lleva 40 años en el mismo sector, y aunque en ese tiempo se ha mudado varias veces, la gente lo sigue a donde vaya, e incluso cada día le llegan más pacientes, no solo de la zona nororiental de Medellín, sino también de otros municipios de Antioquia.

Entrar a su consultorio es como entrar a una casita de esas acogedoras que hay en tantos barrios de la ciudad. Atiende de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde en orden de llegada, por lo que la gente va desde antes para no quedarse sin su revisión. El horario es solo una referencia, pues son tantos los que acuden a él que a veces le toca quedarse hasta las 8 o 9 de la noche, pero dice que no se va hasta no ver vacía la sala de espera.

Jairo Alberto Molina Del Águila tiene 71 años y se graduó como médico de la Universidad de Antioquia en 1985. Hizo su rural en el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, pues el clima de allí le traía recuerdos de su natal Barranquilla, donde nació y se crio con otros 10 hermanos. Teniendo 21 se vino a estudiar a Medellín.

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Una vez terminó su pregrado, un colega suyo le habló de un médico que trabajaba en un consultorio en Villa Guadalupe, Manrique, y le mencionó que solo estaba atendiendo en horas de la mañana, por lo que allí podría encontrar un espacio en la tarde para hacer sus primeros “pinitos”.

Podría decirse que ese fue el inicio de Molina Del Águila como médico: atendiendo a personas que no siempre tenían dinero para pagar una consulta o comprar un medicamento. Pero esto nunca fue impedimento para ejercer su labor.

Dice que en aquel entonces, por cita, cobraba $150, un precio que para la época ni era mucho ni tampoco cualquier minucia. Era una tarifa apenas pagable para sus pacientes, quienes muchas veces, ante la necesidad, llegaban a él con la mera esperanza de ser atendidos, y este nunca les dio un “no” como respuesta.

Desde que empezó y hasta ahora, escribe a mano todos los diagnósticos de sus pacientes en cuadernos y agendas. Lo hace en letra cursiva, como le enseñó su madre y, a decir verdad, a diferencia de otros médicos, a este sí se le entiende un poco.

Incluso, para que las personas puedan comprender qué es lo que tienen y el porqué, les hace unos dibujos y les muestra paso por paso, así la consulta tarde un poco más, pues para él lo más importante es que salgan de allí con respuestas y no con más dudas.

“Yo no tengo nada en contra de la tecnología, me parece muy útil en algunos casos, pero este es mi método y me ha servido durante todos estos años. Además, mis pacientes entienden mejor”, dijo Molina.

También trabajó en Metrosalud durante 30 años, entre 1994 y 2024. Es tal su pasión que sigue atendiendo a la comunidad de toda la vida y ha visto pasar generaciones enteras. Con él consultaron mujeres que ahora son abuelas, y debido a la confianza que le tienen llevan a sus nietos y nietas cuando requieren de atención médica.

El ejemplo más claro es el de Rocío Correa Sánchez, habitante de Manrique y una de sus pacientes más fieles.

“Además de ser un excelente médico es una gran persona. Mucha gente lo distingue por aquí por tener esa calidez humana y ser siempre tan diligente”.

Se debe a sus pacientes

Son ya cuatro décadas las que el doctor Molina lleva trabajando en el nororiente de Medellín, y si algo agradece es la honradez de sus pacientes. Hoy día una cita con él tiene un costo de $50.000, pero si hay alguien que llega con el dinero incompleto igualmente le presta sus servicios.

“Me ha llegado gente hasta con $10.000 pero con mucho dolor, e igual así los atiendo. No hay nada mejor que trabajar con gente agradecida y noble. Ellos a la par me ayudan mucho”.

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Los sábados también abre su consultorio, desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Ha sido constante y quiere seguir siéndolo, todo con el fin de ayudar a quienes más lo necesitan.

El doctor Molina está casado hace 40 años con María Cecilia Arango, una enfermera a quien precisamente conoció en Apartadó cuando ambos hacían su año de rural. Tienen dos hijos: David, el mayor, que es ingeniero mecatrónico, y María Isabel, que es comunicadora social. Por ahora seguirá atendiendo en Villa Guadalupe, pues dice que no puede ser más feliz de lo que es gracias a lo que hace.

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