Fiscalía embarga bienes del “Parqueadero Padilla” en Medellín, vinculado a la financiación de las Autodefensas

Casi tres décadas después del allanamiento que reveló una de las piezas clave para entender la estructura económica del paramilitarismo en Colombia, la justicia ordenó medidas cautelares sobre los bienes que conformaron el denominado “Parqueadero Padilla” ubicado en Medellín, un predio que, según las investigaciones, funcionó como centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
La decisión fue adoptada por un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. La medida cobija 18 inmuebles, avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos, sobre los que se decretó embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.
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