Medellín exaltó a 500 recicladores: recuperaron más de 86.000 toneladas en 2025

La Alcaldía de Medellín anunció que 500 recicladores de oficio fueron exaltados durante una jornada especial realizada en el Parque Norte, en Medellín. El evento incluyó actividades recreativas, una feria de servicios, un acto cultural y la entrega simbólica de dotación, destacando el papel clave de esta población en la sostenibilidad ambiental de la ciudad.Como parte del homenaje, cinco recicladores recibieron un reconocimiento especial por su trayectoria y aporte a la comunidad. La iniciativa también buscó visibilizar su trabajo dentro de la estrategia institucional Medellín es como Vos, promoviendo su inclusión social y el fortalecimiento de la economía circular. Lea también: Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios señalados de agresión durante un comparendo en Medellín De acuerdo con el censo más reciente, 3.481 recicladores ejercen su labor de manera formal, mientras que 1.585 lo hacen informalmente. Actualmente, Medellín cuenta con 34 organizaciones de recicladores, de las cuales 27 están registradas como prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento.Esta estructura ha permitido mejorar la trazabilidad de los residuos y consolidar una red que reincorpora materiales a la cadena productiva, generando ingresos para miles de familias. Uno de los puntos más relevantes del balance presentado por el Distrito es el impacto ambiental y económico que tiene el reciclaje en la ciudad. Según las cuentas, durante 2025, 5.066 recicladores de oficio lograron recuperar 86.039 toneladas de residuos, una cifra que redujo la presión sobre el relleno sanitario La Pradera.Esta cantidad representa un crecimiento notable frente a 2024, cuando se recuperaron 52.539 toneladas, lo que equivale a un incremento del 63,8 % en la tasa de aprovechamiento. El Distrito también ha anunciado recursos para fomentar el reciclaje a través del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento. En 2024 se invirtieron $2.692 millones, destinados a fortalecer capacidades operativas mediante la entrega de camiones, montacargas y equipos técnicos. Para 2025 se proyectó una inversión de $4.483 millones, orientada a nuevas iniciativas lideradas por asociaciones, promoviendo su formalización y productividad.Además, se anunció la convocatoria 2026, que incluirá jornadas de capacitación entre abril y junio, con plazo hasta el 30 de julio para la presentación de proyectos. Lea también: Familia paisa pide ayuda para repatriar cadáver de hombre muerto en extraño caso en Palma de Mallorca, España El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, destacó que el reciclaje tiene también una importancia económica pues los materiales recuperados no solo reducen el impacto ambiental, sino que también generan ingresos para miles de familias de la ciudad.Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga, subrayó que estas inversiones hechas buscan mejorar la eficiencia operativa y consolidar un modelo sostenible que reconozca la labor de los recicladores.