Quema “controlada” en Ciudad Bolívar terminó dañando 700 matas de café, ¿qué pasó?

Lo que comenzó como una quema “controlada” de un cafetal en el Suroeste antioqueño, terminó en una emergencia que por poco afecta a dos fincas de esta subregión.

Según informaron las autoridades de Ciudad Bolívar, cerca de las 6:00 p.m. de este martes 21 de abril fue reportado un incendio en la finca La Selva, en zona rural de este municipio.

Al parecer, en el sitio se estaría haciendo una quema controlada que terminó desbordando la capacidad de quienes debían atender el fuego a raíz de los fuertes vientos que se registraban a esa hora de la tarde. Lea también: Antioquia abre convocatoria para llevar agua a escuelas que aún no tienen Ante el riesgo de que el fuego se propagara a una finca vecina, al sitio se desplazaron 13 bomberos. En las labores también participaron cerca de 18 trabajadores de La Selva y su vecina, así como de otras fincas, quienes ayudaron a sofocar las llamas, logrando que el incendio fuera controlado tres horas después.