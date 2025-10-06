Niña de 14 años salió por un granizado y terminó asesinada en Manrique, Medellín, por otro menor de 15 años

Una pelea entre un grupo de jóvenes le causó la muerte a una joven de 14 años en la noche de este domingo 5 de octubre en Medellín.
Según el reporte policial, la joven llamada Valentina Rodríguez, vestía una blusa roja, un short negro y unos tenis blancos de marca Nike cuando recibió la puñalada que le causó la muerte.
De acuerdo con los testigos de los hechos, Natalia había salido con unas amigas a tomar granizado en la UVA de Manrique cuando empezaron a discutir con otro grupo de niñas que estaba en el mismo lugar.
Una amiga de Natalia dice que en algún momento de la pelea, dos hombres, jóvenes, menores de edad, se metieron y la agredieron. Uno de ellos, de 17 años, fue capturado por la policía y tenía una herida de arma cortopunzante en la mano.