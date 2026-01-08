Gobierno confirmó reunión entre Petro y Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

El Gobierno confirmó que el presidente Gustavo Petro se reunirá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Casa de Nariño, en el marco de una visita oficial.

El anuncio lo hizo el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien también se refirió a los movimientos diplomáticos con Estados Unidos.

De acuerdo con el Dapre, la reunión con Rodríguez tiene como objetivo “avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país”, siendo el primer acercamiento entre Venezuela y Colombia tras la captura de Nicolás Maduro.

El Gobierno también se refirió a la llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Petro.

“Valoramos que el presidente Donald Trump, durante la conversación telefónica que duró 50 minutos aproximadamente, invitó al presidente Petro, a restablecer los canales directos de comunicación entre las dos naciones y realizar una reunión preparatoria entre el secretario de Estado, Marco Rubio y la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, para concretar la visita oficial del mandatario colombiano a la Casa Blanca en Washington D. C.”, detalló el comunicado.

El Gobierno precisó que esta llamada fue gestionada por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, y que el presidente Petro estuvo acompañado durante la conversación por varios altos funcionarios.

Entre ellos estuvieron la directora del Dapre y secretaria general de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo; el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo; la canciller, Yolanda Villavicencio; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el asesor presidencial para las relaciones internacionales, Víctor De Currea Lugo; y el jefe de despacho, Raúl Moreno. También participaron integrantes de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.