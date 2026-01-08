x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Gobierno confirmó reunión entre Petro y Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

El Gobierno confirmó la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en medio del acercamiento de Colombia con Estados Unidos.

  • Gobierno Petro anunció el primer acercamiento entre Venezuela y Colombia tras la captura de Nicolás Maduro. FOTO: GETTY
    Gobierno Petro anunció el primer acercamiento entre Venezuela y Colombia tras la captura de Nicolás Maduro. FOTO: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 8 horas
bookmark

El Gobierno confirmó que el presidente Gustavo Petro se reunirá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Casa de Nariño, en el marco de una visita oficial.

El anuncio lo hizo el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien también se refirió a los movimientos diplomáticos con Estados Unidos.

Puede leer: Guerra interna en Palacio: Carlos Carrillo denunció a la directora del Dapre por acoso laboral

De acuerdo con el Dapre, la reunión con Rodríguez tiene como objetivo “avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país”, siendo el primer acercamiento entre Venezuela y Colombia tras la captura de Nicolás Maduro.

El Gobierno también se refirió a la llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Petro.

“Valoramos que el presidente Donald Trump, durante la conversación telefónica que duró 50 minutos aproximadamente, invitó al presidente Petro, a restablecer los canales directos de comunicación entre las dos naciones y realizar una reunión preparatoria entre el secretario de Estado, Marco Rubio y la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, para concretar la visita oficial del mandatario colombiano a la Casa Blanca en Washington D. C.”, detalló el comunicado.

Relacionado: El impacto y la trastienda de la llamada entre Petro y Trump sobre narcotráfico y Venezuela, ¿qué sigue?

El Gobierno precisó que esta llamada fue gestionada por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, y que el presidente Petro estuvo acompañado durante la conversación por varios altos funcionarios.

Entre ellos estuvieron la directora del Dapre y secretaria general de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo; el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo; la canciller, Yolanda Villavicencio; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el asesor presidencial para las relaciones internacionales, Víctor De Currea Lugo; y el jefe de despacho, Raúl Moreno. También participaron integrantes de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Los acuerdos entre Trump y Petro

En la llamada acordaron realizar “acciones conjuntas” para golpear a la guerrilla ELN, que opera en la frontera con Venezuela, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Trump y Petro “se comprometieron a hacer acciones conjuntas” contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desafía al gobierno de Petro con constantes ataques y secuestros de uniformados tras fallidas negociaciones de paz, dijo Benedetti en entrevista con Blu Radio.

En diciembre, el ELN ordenó el confinamiento de civiles en las zonas bajo su dominio, en lo que llamó un “paro armado” para responder a “las amenazas de intervención de Trump”.

Según el ministro, los guerrilleros “siempre terminaban en Venezuela” tras combates con la fuerza pública colombiana. “Había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no”, sostuvo.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros en la que diferentes grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Para Benedetti, es necesario que los guerrilleros “también sean atacados en la retaguardia cuando son atacados aquí”.

Petro intentó sin éxito negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de su política para desmovilizar a todos los grupos armados mediante el diálogo.

Los diálogos con el ELN están suspendidos tras una ofensiva de los rebeldes contra combatientes de otra guerrilla en el Catatumbo, hace un año, que dejó un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida