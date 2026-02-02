Uno de los más buscados por hurto en Medellín fue asesinado en San Gil, Santander

En un viaje de visita a sus familiares, un hombre armado asesinó a Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, dentro de una tienda del municipio de San Gil, Santander. El fallecido era uno de los más buscados por hurto por parte de la Policia Metropolitana del Valle de Aburrá, ya que habría formado parte de una estructura dedicada a este delito en la capital antioqueña. La muerte de este hombre ocurrió el pasado fin de semana dentro de una tienda ubicada en la calle 6 con la carrera 21, en el barrio Villa Laura, de este municipio santandereano, ubicado a 98,4 kilómetros de Bucaramanga (2 horas y 41 minutos de viaje en carretera). El fallecido se encontraba visitando unos familiares cuando lo ultimaron.

Al momento del ataque, este hombre se encontraba en una mesa tomando cerveza con una mujer, cuando el sicario descendió de una motocicleta y le propinó seis disparos en la cabeza. Su acompañante, cuando se produjo la balacera, se encontraba en el baño. Entérese: Así fue como en menos de 5 horas mataron a 5 personas en el Suroeste antioqueño El comandante de la Policía Santander, coronel Rodrigo Arévalo Montenegro, expresó que “esta persona había sido citada allí con anterioridad por una persona cercana y allí es ultimada. Esta persona tenía su residencia en Bucaramanga, solamente asistió para una actividad de compartir una noche y lamentablemente le quitan la vida”.

A Suescún Rodríguez lo incluyeron en un cartel de los más buscados en febrero de 2024 por los delitos de hurto calificado y agravado, luego de ser reseñado de cometer varios hurtos en Medellín, de acuerdo con los registros de la Policía Metropolitana, búsqueda que estuvo vigente hasta febrero del año pasado. No se había ofrecido recompensa por su captura. Le puede interesar: Hombre asesinó a un carnicero en Caldas, Antioquia, y grabó el crimen con su celular “Esta persona que fue ultimada tenía antecedentes por diferentes delitos; inclusive, estuvo publicada en el cartel de los más buscados de la Metropolitana del Valle de Aburrá por ser parte de una organización dedicada al hurto”, señaló el coronel Arévalo.