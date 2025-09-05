El Metro ampliará el horario comercial este domingo por la Maratón Medellín 2025

El Metro tendrá el horario comercial más largo este domingo 7 de septiembre, debido a la Maratón Medellín 2025, que se realizará este día por distintos sectores de la ciudad y que implicará varios cierres viales. No obstante, la extensión del horario de la empresa de sistema de transporte no será en la totalidad de las líneas.
Según informaron este viernes, el horario especial será en las líneas A, B y T, las cuales prestarán el servicio comercial a partir de las 4:30 a.m. “Somos el medio de transporte oficial de la Maratón Medellín y por ello tendremos horario especial”, indicaron desde la empresa de transporte. Por su lado, las líneas de buses 1, 2 y O, así como los metrocables H, J, K, L, M y P comenzarán su operación comercial en el horario habitual para los domingos y festivos.