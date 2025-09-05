El Metro ampliará el horario comercial este domingo por la Maratón Medellín 2025

El Metro tendrá el horario comercial más largo este domingo 7 de septiembre, debido a la Maratón Medellín 2025, que se realizará este día por distintos sectores de la ciudad y que implicará varios cierres viales. No obstante, la extensión del horario de la empresa de sistema de transporte no será en la totalidad de las líneas. Le puede interesar: Capturaron en Medellín a un peligroso traficante de opioides buscado por Estados Unidos Según informaron este viernes, el horario especial será en las líneas A, B y T, las cuales prestarán el servicio comercial a partir de las 4:30 a.m. “Somos el medio de transporte oficial de la Maratón Medellín y por ello tendremos horario especial”, indicaron desde la empresa de transporte. Por su lado, las líneas de buses 1, 2 y O, así como los metrocables H, J, K, L, M y P comenzarán su operación comercial en el horario habitual para los domingos y festivos.

Lo cierto es que el llamado es a que los ciudadanos planeen con tiempo sus desplazamientos y se fijen bien antes de salir en el estado de las vías, para evitar contratiempos en la movilidad este domingo. La Maratón Medellín 2025 se correrá en categorías 10K, 21K y 42K, por lo cual desde este jueves 4 de septiembre los organizadores comenzaron el montaje y la logística para estar preparados. Este evento deportivo implica cierre total de la carrera 62 entre calles 41 y 43 y la carrera 58, ambas calzadas entre calles 42 y 43, para labores de montaje y desmontaje. El domingo durante la jornada principal, las vías estarán cerradas desde las 4:00 a. m. y hasta el mediodía. Lea también: Fiscalía está tras las pistas del presunto escándalo de corrupción en Afinia que tendría de protagonista a Daniel Quintero El recorrido de los 10K se realizará entre el parque de los Pies Descalzos y la Universidad Eafit, de 8:30 a. m. a 11:00 a. m. La media maratón (21K) se disputará entre Parques del Río y el puente de la 4 sur, con horarios diferenciados: de 5:20 a. m. a 8:10 a. m., en la modalidad de bicicleta de mano, y de 5:20 a. m. a 9:30 a. m. en atletismo. La maratón completa de 42K se extenderá de 5:30 a. m. a 11:30 a. m., con salida desde Parques del Río y recorrido hasta la calle 18C sur, en límites con Envigado. ﻿Además, la jornada tendrá afectaciones al transporte público, al ingreso al Teatro Metropolitano, Plaza Mayor y las zonas ZER cercanas al Edificio Inteligente. La ciclovía de la avenida El Poblado se suspenderá.