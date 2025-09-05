x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

El Metro ampliará el horario comercial este domingo por la Maratón Medellín 2025

La empresa de transporte tendrá un horario especial en varias de sus líneas. Tenga en cuenta también que el evento deportivo implica cierres viales en distintos puntos de la ciudad.

  • La extensión del horario comercial será en unas líneas específicas. FOTOS EL COLOMBIANO
    La extensión del horario comercial será en unas líneas específicas. FOTOS EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
El Metro tendrá el horario comercial más largo este domingo 7 de septiembre, debido a la Maratón Medellín 2025, que se realizará este día por distintos sectores de la ciudad y que implicará varios cierres viales. No obstante, la extensión del horario de la empresa de sistema de transporte no será en la totalidad de las líneas.

Según informaron este viernes, el horario especial será en las líneas A, B y T, las cuales prestarán el servicio comercial a partir de las 4:30 a.m. “Somos el medio de transporte oficial de la Maratón Medellín y por ello tendremos horario especial”, indicaron desde la empresa de transporte. Por su lado, las líneas de buses 1, 2 y O, así como los metrocables H, J, K, L, M y P comenzarán su operación comercial en el horario habitual para los domingos y festivos.

Lo cierto es que el llamado es a que los ciudadanos planeen con tiempo sus desplazamientos y se fijen bien antes de salir en el estado de las vías, para evitar contratiempos en la movilidad este domingo. La Maratón Medellín 2025 se correrá en categorías 10K, 21K y 42K, por lo cual desde este jueves 4 de septiembre los organizadores comenzaron el montaje y la logística para estar preparados.

Este evento deportivo implica cierre total de la carrera 62 entre calles 41 y 43 y la carrera 58, ambas calzadas entre calles 42 y 43, para labores de montaje y desmontaje. El domingo durante la jornada principal, las vías estarán cerradas desde las 4:00 a. m. y hasta el mediodía.

El recorrido de los 10K se realizará entre el parque de los Pies Descalzos y la Universidad Eafit, de 8:30 a. m. a 11:00 a. m. La media maratón (21K) se disputará entre Parques del Río y el puente de la 4 sur, con horarios diferenciados: de 5:20 a. m. a 8:10 a. m., en la modalidad de bicicleta de mano, y de 5:20 a. m. a 9:30 a. m. en atletismo. La maratón completa de 42K se extenderá de 5:30 a. m. a 11:30 a. m., con salida desde Parques del Río y recorrido hasta la calle 18C sur, en límites con Envigado.

﻿Además, la jornada tendrá afectaciones al transporte público, al ingreso al Teatro Metropolitano, Plaza Mayor y las zonas ZER cercanas al Edificio Inteligente. La ciclovía de la avenida El Poblado se suspenderá.

La Secretaría de Movilidad invita a los ciudadanos a atender las indicaciones de los agentes de tránsito, respetar la señalización dispuesta, planear con anticipación sus recorridos y consultar en tiempo real el estado de las vías a través de los canales oficiales @sttmed y los paneles de mensajería variable instalados en los principales corredores.

En esta edición, la Maratón Medellín, la más antigua del país, reunirá a 27.000 a corredores de 317 municipios de Colombia y 45 países en las distancias de 10K, 21K y 42K, todas con cupos agotados.

Medellín lidera la participación nacional con 5.128 atletas, seguida por Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla.

En el ámbito internacional, Ecuador, Venezuela y Panamá encabezan la lista de países con mayor presencia, seguidos por Puerto Rico y Estados Unidos. Más de 3.300 corredores extranjeros llegan a la ciudad para hacer parte de esta fiesta del running.


