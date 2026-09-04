En 10 años, Medellín apenas aumentó su espacio público en 0,7 metros por habitante

Medellín ya tiene claro desde hace mucho tiempo que está corto de espacio público. Desde 1999, año en el que se formuló el primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la ciudad se trazó dentro de sus prioridades aumentar los parques y zonas para el esparcimiento ciudadano.
Sin embargo, la tarea está enredada. Tan solo en 2024, la ciudad cerró con un indicador de espacio público efectivo por habitante de 4,95 metros cuadrados. El dato da cuenta de un gran rezago, ya que no solo está 2,05 metros por debajo de la meta de 7,0 que se fijó en el POT de 2014, sino que muestra que en la última década solo se ha logrado aumentar ese indicador en 0,73 metros, a pesar de que la población ha crecido en más de 212.000 personas, tal como lo advirtió el programa Medellín Cómo Vamos en su más reciente informe de calidad de vida.
En contexto: Arranca el debate por el POT de Medellín: Alcaldía radicó modificaciones ante el Concejo
Esta problemática ha vuelto a hacer parte de la agenda pública, a propósito del inicio de la discusión en el Concejo de las modificaciones de mediano plazo del POT, que cambiarán el 78% de los artículos de esa norma.
Si bien en la propuesta ya formulada por la Alcaldía uno de los cinco ejes es el espacio público —sobre todo orientado a que este se diseñe a partir de conceptos como Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), islas de calor y Drenajes urbanos Sostenibles (Suds)—, la discusión no se limita a ese punto.