En Plaza Mayor incautaron arma traumática a integrante de la campaña de De la Espriella; no tenía permiso

Luego de conocerse los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales, que dieron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella, las polémicas y los escándalos en el centro de eventos Plaza Mayor, de Medellín, han estado al orden del día. Entre ellas, que al integrante de la campaña del presidente electo le incautaron un arma traumática. Desde la Policía Metropolitana informaron que, luego de las denuncias correspondientes, a esta persona de la campaña presidencial se le hizo la verificación correspondiente y, al encontrar que no tenía ningún permiso para su porte, esta arma le fue incautada.

La situación ocurrió luego de la denuncia hecha por abogados y personas que estaban vigilando el escrutinio, ante la polémica generada por la corta diferencia que dio como vencedor a de la Espriella por encima de Iván Cepeda, candidato del petrismo. Entérese: De la Espriella ganó la elección más apretada y la de más alta participación: cinco datos clave de la segunda vuelta Luego de que le incautaran esta arma y se comprobara que era traumática, se le trasladó a una patrulla de la Policía y posteriormente se le impuso un comparendo, con base en el Código Nacional de Policía, de 933.816 pesos.

Además, el arma quedó a disposición de la Policía Metropolitana, debido a que esta persona no pudo mostrar ninguna autorización que le permitiera su porte durante esta jornada electoral y más en el espacio donde se estaba haciendo la verificación de los votos. Le puede interesar: “No mientas más que eso te hace daño”: alcalde Gutiérrez responde a Petro sobre restricción de ingreso de abogados a Plaza Mayor A esta situación se le sumó la restricción de ingreso de personas a Plaza Mayor para vigilar el escrutinio que se estaba realizando y que generó una nueva discusión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez.