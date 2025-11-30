x

Se les dañó la fiesta pa’ diciembre: incautaron más de 17 mil botellas de licor adulterado en Medellín

Las autoridades encontraron las botellas en una bodega de reciclaje, donde además se hallaron 8.000 calcomanías de marcas reconocidas y 10.000 tapas originales. Conozca aquí cómo fue el operativo.

    El licor adulterado pueden causar daños al sistema nervioso, visión borrosa, ceguera, dificultad respiratoria, estado de coma y hasta la muerte. FOTO: Cortesía Policía Metropolitana
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

30 de noviembre de 2025
Con la llegada de las fiestas decembrinas, las autoridades han desplegado un robusto plan con más de 1.200 uniformados para mitigar acciones delictivas en la ciudad.

En el más reciente operativo, las autoridades descubrieron un centro de acopio en el que se preparaban envases y material para la falsificación de bebidas alcohólicas. El hallazgo ocurrió en una bodega de reciclaje del barrio Naranjal, luego de que una patrulla de vigilancia detectara movimientos irregulares en el lugar.

Según las autoridades, se identificaron miles de elementos listos para ser utilizados en la producción de licor adulterado. En total fueron incautadas 17.296 botellas de whisky y tequila que estaban lavadas y listas para ser reutilizadas, además de una caja con seis botellas destinadas para estudio técnico. También se encontraron 8.000 calcomanías de marcas reconocidas, 10.000 tapas originales, 300 bolsas de tela y 5.000 cajas originales empleadas para la falsificación.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para evitar ser víctima de esta práctica ilegal, recomendando comprar siempre en establecimientos reconocidos, revisar los sellos de seguridad, desconfiar de precios excesivamente bajos y verificar características como color, olor y textura antes de consumir cualquier bebida alcohólica.

”Se coordinó con personal de investigación criminal y con la Policía Fiscal y Aduanera con el fin de adelantar las actuaciones correspondientes e identificar a los responsables de esta actividad ilícita”, expresó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el brigadier general William Castaño Ramos.

Todos los elementos incautados fueron dejados a disposición de Rentas Departamental para su destrucción y la bodega fue cerrada temporalmente mientras avanzan las investigaciones. Es de resaltar que de acuerdo con las autoridades, el licor adulterado contiene sustancias tóxicas como metanol, que pueden causar daños al sistema nervioso, visión borrosa, ceguera, dificultad respiratoria, estado de coma y hasta la muerte.

