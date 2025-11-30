Masacre en Guayaquil: seis familiares asesinados durante el cumpleaños 81 de una abuelita

Lo que debía ser una celebración familiar terminó en tragedia en el bloque 8 de Flor de Bastión, en Guayaquil. La mañana de este domingo 30 de noviembre, un grupo de antisociales irrumpió en una vivienda donde se festejaba el cumpleaños 81 de la abuela de la familia y asesinó a seis personas.

Según las primeras versiones, los atacantes llegaron cerca de las 08:00 y se identificaron como Activos Fénix. Una vez dentro de la casa, ejecutaron a las víctimas en presencia de quien sería su verdadero objetivo: un joven de la familia.

Testigos indican que el conflicto estaría relacionado con él, aunque las autoridades confirmaron que ninguno de los fallecidos tenía antecedentes penales.