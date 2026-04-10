Incendio afectó cuatro casas en la Comuna 13 de Medellín; turistas registraron todo en video

Los vecinos de la comuna de San Javier vivieron momentos de susto a raíz de un incendio que se presentó en inmediaciones de una de las zonas turísticas de la ciudad.

Según trascendió, el fuego se extendió en la tarde de este viernes 10 de abril a varias viviendas ubicadas en el cruce de la carrera 113A con la calle 39BA, sector El 3 del barrio Las Independencias.

La llamarada fue visible desde varias zonas del occidente de la ciudad. Lea también: ¡Se fue contra un muro! Accidente en Robledo dejó dos heridos A raíz de la emergencia, al sitio llegaron cinco tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, quienes se encargaron de apagar las llamas.