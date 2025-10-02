Riesgo latente: todos los días hay dos incendios adentro de las casas en Medellín

Una voraz llamarada consumió por completo la casa de Fernando Morales Ochoa en el barrio Buenavista, de Medellín, una emergencia que acabó con consecuencias fatales. Casos como este de incendios estructurales, en su mayoría con menor gravedad, se presentan dos veces al día en la ciudad en promedio, según las estadísticas del Dagrd. Un estudio estableció que la principal causa son problemas en las instalaciones eléctricas de las viviendas.
La situación en la que falleció este hombre, conocido como Nando, se produjo el pasado 25 de agosto por causas que no son del todo claras, aunque se investiga si se debió a una falla en alguna conexión o se originó en su moto, que estaba parqueada en la propiedad.
El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd) señaló que el año pasado se registraron 613 conflagraciones estructurales y desde el 2016 ocurrieron 5.777 casos de este tipo, cobrando la vida de 27 personas y dejando 837 más lesionadas. Fernando es el primer fallecido en estos hechos en el 2025 en la ciudad.