x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Nunca es tarde para estudiar: en Bello abrieron nuevos cupos escolares para personas mayores, ¿cómo puede inscribirse?

Son tres las instituciones educativas que hacen parte de este programa. Conozca todos los detalles.

  • Adultos mayores en una de las aulas de las instituciones educativas vinculadas al programa. FOTO Alcaldía de Bello.
    Adultos mayores en una de las aulas de las instituciones educativas vinculadas al programa. FOTO Alcaldía de Bello.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

¿Quién dijo que los niños y jóvenes son los únicos que tienen derecho a la educación? Desde que la disposición esté, al igual que las ganas, nunca es tarde para hacerlo. Por eso en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, abrieron nuevos cupos escolares para personas mayores en el programa Bello Mayor Educación, en el que personas con una edad avanzada pueden terminar la básica primaria y continuar formándose académicamente.

Lea más: Tres mujeres de Tarso son las primeras graduadas del programa ITM en mi Región ¿En qué consiste?

Son tres las instituciones educativas públicas de esta localidad, con matrícula cero, las que prestarán la oferta los sábados en las mañanas: Institución Educativa Josefa Campos, en Niquía; Institución Educativa Hernán Villa Baena, en Bellavista; e Institución Educativa Marco Fidel Suárez, sección B, en la zona centro.

“Este programa es una oportunidad que hemos venido consolidando para brindar nuevas opciones de aprendizaje a las personas mayores, permitiéndoles encontrar en estas experiencias la posibilidad de cumplir el sueño de terminar su bachillerato”, dijo Lorena González Ospina, alcaldesa de Bello.

Bello Mayor Educación: ¿Cómo puede inscribirse a los cupos escolares para personas mayores?

Los interesados en ser parte de este programa pueden acercarse a las instalaciones del Centro Vida “Ana María Díaz”, a media cuadra del parque de Bello, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 m. hasta el 27 de febrero de este año. A su vez, pueden registrarse a través del enlace https://bit.ly/Bellomayor

Siga leyendo: MinEducación formula cargos contra directivos de la San José por entrega de títulos falsos

150 personas mayores, desde que empezó el programa a la fecha, se han graduado en básica primaria, y actualmente cursan su bachillerato. A ellos se les hizo la entrega de kits escolares con cuadernos, reglas, lápices, marcadores, borradores, entre otros implementos.

Cabe aclarar que el programa Bello Mayor, que pertenece a la Secretaría del Adulto Mayor de Bello, se implementó con el fin de reducir las brechas de conocimiento que históricamente han padecido las personas mayores respecto a la educación.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué costo tiene el programa de educación para adultos en Bello?
El programa cuenta con matrícula cero, lo que significa que es totalmente gratuito para las personas mayores que cumplan con los requisitos de inscripción.
¿Cuáles son los horarios de clase?
Las jornadas académicas se llevan a cabo los sábados en la mañana
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida