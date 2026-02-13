Nunca es tarde para estudiar: en Bello abrieron nuevos cupos escolares para personas mayores, ¿cómo puede inscribirse?

¿Quién dijo que los niños y jóvenes son los únicos que tienen derecho a la educación? Desde que la disposición esté, al igual que las ganas, nunca es tarde para hacerlo. Por eso en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, abrieron nuevos cupos escolares para personas mayores en el programa Bello Mayor Educación, en el que personas con una edad avanzada pueden terminar la básica primaria y continuar formándose académicamente.

Son tres las instituciones educativas públicas de esta localidad, con matrícula cero, las que prestarán la oferta los sábados en las mañanas: Institución Educativa Josefa Campos, en Niquía; Institución Educativa Hernán Villa Baena, en Bellavista; e Institución Educativa Marco Fidel Suárez, sección B, en la zona centro.

“Este programa es una oportunidad que hemos venido consolidando para brindar nuevas opciones de aprendizaje a las personas mayores, permitiéndoles encontrar en estas experiencias la posibilidad de cumplir el sueño de terminar su bachillerato”, dijo Lorena González Ospina, alcaldesa de Bello.