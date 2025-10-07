¿La justicia también irá por Juan David Palacio, el exdirector del Área Metropolitana de Daniel Quintero?

Tras la captura e imputación de cargos a Misael Cadavid (exjefe de bomberos de Itagüí), Elkin de Jesús González (excapitán de los bomberos de Itagüí) y María Yaneth Rúa García (exfuncionaria del Área Metropolitana) por presuntamente haber desviado recursos de contratos entre los bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana, surge la pregunta de si la justicia también le pedirá explicaciones a las directivas de una entidad que durante el cuatrienio 2020-2023 estuvo plagada de cuestionamientos frente al manejo de los recursos.
Y es que Juan David Palacio, quien fue el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la mano derecha de Daniel Quintero en la entidad durante todo su periodo, tenía la responsabilidad de velar que los recursos públicos que manejaba y que no terminaran en manos de contratistas como, al parecer, ocurrió.
Además fue Palacio quien firmó el convenio de $17.000 millones del que presuntamente se habrían apropiado los hoy capturados