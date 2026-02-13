MinTrabajo sobre suspensión del mínimo: “Es jugar con los ingresos de la gente”

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, criticó con dureza la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el aumento del salario mínimo del 23,7% para 2026. El funcionario defendió el ajuste y aseguró que no se trató de una determinación arbitraria, sino de una política orientada a redistribuir el ingreso, que está alineada con la OIT. El funcionario calificó la medida como “sorprendente” e “inhumana”, al considerar que deja en incertidumbre el ingreso de millones de colombianos que ya reciben lo que el Gobierno ha denominado un “salario vital”. En contexto: Consejo de Estado suspende temporalmente aumento del 23% del salario mínimo

Ministro advierte que decisión se tomó antes del plazo legal

Sanguino sostuvo en una entrevista con Blu que la jurisdicción administrativa adoptó la medida antes del 24 de febrero, plazo que tenía el Ejecutivo para presentar sus sustentos técnicos. “Es jugar con los sueños y los ingresos de la gente desde los cómodos sueldos que se ganan los magistrados”, afirmó. Según explicó, la suspensión afecta directamente a poblaciones como soldados, aprendices del Sena y médicos internos, cuyos ingresos dependen del salario mínimo.

Las medidas que tomará el Gobierno: advierten posible “tutelatón” para defender salario mínimo 2026

En sus declaraciones, Sanguino también insinuó que la decisión del alto tribunal tendría un trasfondo político, a pocas semanas de las elecciones. También señaló que el Gobierno evalúa medidas adicionales —incluso una eventual “tutelatón”— para proteger lo que califica como un derecho ya consolidado para los trabajadores colombianos.

¿Cómo deben proceder las empresas con el pago de la próxima quincena?

Frente al panorama de incertidumbre jurídica que abrió la decisión del Consejo de Estado, el ministro Sanguino envió un parte de tranquilidad a los empleadores sobre la liquidación inmediata de la nómina. Le interesa: ¿Qué pasará con quienes ya habían recibido el aumento del 23,7% por salario mínimo? Esto dice el Consejo de Estado El funcionario recomendó que las compañías continúen pagando con el incremento del 23,7%, mientras el Gobierno adelanta las acciones legales correspondientes. “Les sugiero que liquiden la nómina tal como lo hicieron en enero, porque vamos a defender como gato boca arriba el salario vital de los trabajadores”, afirmó el ministro a ese medio. El Gobierno Nacional cuenta con un plazo de ocho días para expedir y publicar un nuevo decreto que establezca el aumento del salario mínimo, en línea con los parámetros fijados por la ley y las directrices del Consejo de Estado.

Cabe recordar que, con el aumento decretado para 2026, el salario mínimo pasó de $1.423.500 a $1.750.905. A esto se suma el auxilio de transporte de $249.095, para completar un ingreso mensual de $2.000.000.

Aquí puede consultar la medida cautelar del Consejo de Estado:

Siga leyendo: La realidad del empleo en Colombia: más de 2 millones de personas ganan exactamente el mínimo, ¿qué pasará entonces?

Preguntas frecuentes sobre el tema: