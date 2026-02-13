MinTrabajo sobre suspensión del mínimo: “Es jugar con los ingresos de la gente”

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, criticó con dureza la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el aumento del salario mínimo del 23,7% para 2026. El funcionario defendió el ajuste y aseguró que no se trató de una determinación arbitraria, sino de una política orientada a redistribuir el ingreso, que está alineada con la OIT.
El funcionario calificó la medida como “sorprendente” e “inhumana”, al considerar que deja en incertidumbre el ingreso de millones de colombianos que ya reciben lo que el Gobierno ha denominado un “salario vital”.
