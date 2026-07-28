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Masacre en Andes: disputa entre el Clan del Golfo y La Terraza dejó tres hombres asesinados

Las autoridades investigan si las víctimas serían integrantes de alguno de estos grupos criminales o si se trataría de habitantes de la zona señalados de colaborar con estas organizaciones.

  • Las disputas entre el Clan del Golfo y La Terraza en los corregimientos Santa Rita y Santa Inés, de Andes, han llevado a que se presenten las dos masacres de este año en este municipio. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    Las disputas entre el Clan del Golfo y La Terraza en los corregimientos Santa Rita y Santa Inés, de Andes, han llevado a que se presenten las dos masacres de este año en este municipio. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Una confrontación entre el Clan del Golfo y La Oficina de Andes (La Terraza) dejó tres personas asesinadas en la vereda Alto Carvajal, en la zona rural del municipio de Andes, Suroeste antioqueño. Las primeras versiones darían cuenta de que las víctimas serían presuntos integrantes del grupo armado paramilitar.

Los hechos se registraron sobre las 6:30 de la tarde del pasado lunes en esta vereda del corregimiento Santa Inés, ubicada a una hora y media del casco urbano de este municipio, donde hombres armados dispararon contra varias personas, provocando la muerte de tres de ellas.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, explicó que “se presenta una confrontación entre dos grupos armados y, al parecer, mueren dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre los que estaría un menor de 15 años. Estamos pendientes de verificar lo que sucedió en la zona”.

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Además de las dos víctimas mencionadas por el alto oficial, fuentes investigadoras señalaron que una tercera víctima permanecería en la zona, a la espera de que haya apoyo por parte del Ejército Nacional para acceder a la zona y que los agentes del CTI de la Fiscalía puedan hacer las inspecciones correspondientes.

El menor de edad fue identificado como Yojan Doney Bedoya Montoya, de 15 años, mientras que al adulto no le encontraron documentación. Estas son las dos personas que pudieron ser trasladadas desde esta vereda hacia la zona urbana para las labores forenses, así como tampoco la de la tercera víctima que permanecería en el territorio.

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El corregimiento Santa Inés es una de las zonas con mayor disputa entre la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, y La Oficina de Andes, como se bautizó la facción de la banda La Terraza que opera en este municipio.

Su cercanía con el departamento de Chocó y el movimiento de estupefacientes hicieron que se convirtiera en uno de los mayores botines para estos grupos criminales, lo que ha llevado a múltiples asesinatos de presuntos integrantes de estos grupos.

Esta sería la undécima masacre que se registra este año en Antioquia, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Además, sería la segunda que se presenta en el municipio de Andes, también en este corregimiento, cuando fueron asesinadas tres personas el pasado 15 de mayo.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Qué ocurrió en la vereda Alto Carvajal, en Andes, Antioquia?
Tres personas fueron asesinadas durante una confrontación armada registrada en la vereda Alto Carvajal, del corregimiento Santa Inés, zona rural de Andes. Las autoridades investigan si las víctimas eran presuntos integrantes del Clan del Golfo y las circunstancias exactas del ataque.
2. ¿Qué grupos armados se enfrentaron en el corregimiento Santa Inés de Andes?
Según la Policía Antioquia, el enfrentamiento habría sido entre la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, y La Oficina de Andes, una facción de la banda La Terraza que opera en ese municipio.
3. ¿Quiénes fueron las víctimas de la confrontación armada en Andes?
Hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad de las tres personas fallecidas. De manera preliminar, la Policía indicó que dos de ellas serían presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos un adolescente de 15 años.
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