Masacre en Andes: disputa entre el Clan del Golfo y La Terraza dejó tres hombres asesinados

Una confrontación entre el Clan del Golfo y La Oficina de Andes (La Terraza) dejó tres personas asesinadas en la vereda Alto Carvajal, en la zona rural del municipio de Andes, Suroeste antioqueño. Las primeras versiones darían cuenta de que las víctimas serían presuntos integrantes del grupo armado paramilitar.
Los hechos se registraron sobre las 6:30 de la tarde del pasado lunes en esta vereda del corregimiento Santa Inés, ubicada a una hora y media del casco urbano de este municipio, donde hombres armados dispararon contra varias personas, provocando la muerte de tres de ellas.