Suspensión de órdenes de captura a cabecillas: ¿qué explicaciones dieron la Consejería de Paz de Petro y la Fiscalía?

Ante la resolución de la Fiscalía que levanta las órdenes de captura contra 23 de los cabecillas vinculados con la mesa de la paz urbana, desde la Consejería de Paz y el ente acusador dieron claridades sobre lo que significa este proceso. Según las entidades, esta medida no tiene nada que ver con la liberación de los negociadores que se encuentran recluidos en la cárcel La Paz, de Itagüí.
Sobre la oficina del comisionado de paz, señalaron que esta determinación se toma como parte de las “dinámicas propias de la construcción de paz” y que en ningún momento tiene que ver con la excarcelación de ninguno de ellos.
En contexto: Fiscalía suspendió las órdenes de captura a 23 de cabecillas criminales de Medellín: siete están en las calles