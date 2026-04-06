El Siata advierte que las lluvias no pararán en Medellín hasta mediados de abril

“La mayoría de las crecientes se han generado porque en muy pocos minutos cae por lo general o el 40 o el 50 o el 100 % de lo que debería llover en todo un mes en esa zona. Eso es lo que está pasando y son aguaceros muy puntuales, aquí lo vimos sobre la zona nororiental de Medellín, aquí en Manrique”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mientras visitaba la Comuna 3 donde ocurrió la emergencia el pasado fin de semana.

Uno de los puntos más difíciles de controlar –por no decir imposible– es la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo. Esta, según las autoridades, es la principal razón por la que se presentan múltiples afectaciones en diferentes barrios y laderas.

Y es que según el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá Siata, los aguaceros continuarán diciendo “presente” en la capital antioqueña y toda el área metropolitana , por lo que la prevención de las comunidades más vulnerables a deslizamientos, desbordamientos de quebradas e inundaciones deberá ser máxima.

Tras las últimas emergencias por lluvias atendidas en Medellín , que tuvieron lugar en la Comuna 3 Manrique donde infortunadamente falleció un niño de 5 años producto del desprendimiento de un muro , las autoridades indicaron que la temporada invernal tampoco dará tregua este mes, y que durante las siguientes dos semanas la situación seguirá siendo la misma, e incluso, podría tornarse aún más crítica.

Por ejemplo, en enero de este año en El Poblado ocurrió algo similar: en 44 minutos cayeron cerca de 87 milímetros de agua lluvia. Para entenderlo mejor hay que saber que un milímetro de agua lluvia equivale a un litro de agua por un metro cuadrado, y de acuerdo con el Siata, el promedio en ese sector para el primer mes del año es de 85 milímetros, es decir, en menos de una hora en el sur del Valle de Aburrá llovió lo que cae en 30 días.

Históricamente, abril ha sido uno de los meses más lluviosos del año en el área metropolitana, con promedios históricos cercanos a 700–728 mm en todo el mes, razón que preocupa aún más a la ciudadanía porque en menos de una semana ya se han presentado más de tres episodios críticos.

Adicional a los aguaceros, se suma otro grave causal: la disposición de residuos voluminosos en las quebradas de Medellín, de donde han sacado objetos que, por su tamaño, no se entiende cómo terminan al fondo o las orillas de los caudales.

“Las quebradas no son botaderos de basura. Es increíble todo lo que encontramos durante las limpiezas habituales: colchones, escaparates, bicicletas, sanitarios, llantas, de todo. Entonces claro, cuando caen estas precipitaciones tan complejas y estamos con las viviendas que hace muchas décadas invaden los lechos de las quebradas, sumado a que a veces la capacidad hidráulica disponible se queda corta, es por eso que ocurren las tragedias”, añadió el mandatario distrital.

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Según el modelo de pronóstico regional, este comportamiento climático estaría asociado al ingreso de vientos húmedos provenientes del occidente del país, lo que favorece la formación de nubosidad y el desarrollo de lluvias durante estos días en los diferentes municipios del área metropolitana.

Entre tanto, las recomendaciones a la ciudadanía siguen siendo las mismas aunque puedan sonar repetitivas: evitar arrojar escombros a las quebradas y mantener limpios los afluentes, además de mantenerse informada a través de los canales oficiales del Amva y del Siara, donde se actualiza constantemente el pronóstico del tiempo y el estado de las redes de monitoreo.