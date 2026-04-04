Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

¡Los buenos somos más! Habitantes del barrio Manrique hicieron una cadena humana y rescataron a un hombre de la corriente

El caso fue captado en video y generó aplausos en redes sociales debido a la calidad humana reflejada en medio de una emergencia por las fuertes lluvias en el sector.

  • Un grupo de personas rescató a un hombre de la corriente en el barrio Manrique de Medellín. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
04 de abril de 2026
Un acto heroico protagonizó un grupo de habitantes del barrio Manrique, ubicado en la zona nororiental de Medellín, quienes realizaron una cadena humana y lograron salvar a un hombre que estaba atrapado en la corriente.

La escena fue captada en videos publicados en redes sociales, donde se muestra a estas personas trabajando en equipo y arriesgando sus vidas para ayudar al hombre que estaba siendo arrastrado y que posteriormente fue rescatado con éxito, situación que llenó de alegría a los presentes.

Este momento estuvo cargado de esperanza en medio del profundo dolor por la muerte de un niño de cinco años, identificado como Sebastián Jesús Valencia Valencia, a quien un muro le cayó encima este Viernes Santo, producto de los desbordamientos provocados por las intensas lluvias que se han presentado en la capital antioqueña.

Lea también: Emergencias tras aguacero en Medellín: niño de cinco años murió por caída de muro en Manrique

El Cuerpo de Bomberos de Medellín llegó hasta el sitio de la tragedia, ocurrida al interior de una vivienda en la carrera 31A con la calle 84, para atender la situación del menor junto con agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana.

Y es que han sido lamentables las historias de damnificados por los desbordamientos en la quebrada La Máquina, que se ha llevado consigo enseres y bienes de habitantes en los sectores de Manrique Central y Las Granjas. También por las caídas de árboles en los barrios El Poblado y Las Vegas, en Medellín y Envigado.

Las administraciones distritales han trabajado de la mano con grupos de búsqueda y socorro para atender las distintas emergencias que se vienen presentando en esta temporada de lluvias, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de medios de comunicación y canales digitales en las distintas alcaldías de Medellín y Envigado.

El Sistema de Información de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) emitió un comunicado para informar que, desde las 3:00 p. m. del Viernes Santo, se registró un acumulado de 2 milímetros de lluvia, lo que provocó varios incidentes en vías y en terrenos con alta inestabilidad.

Siga leyendo: Plan retorno de Semana Santa: restricciones, reversibles y lo que debe saber antes de viajar

