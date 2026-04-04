¡Los buenos somos más! Habitantes del barrio Manrique hicieron una cadena humana y rescataron a un hombre de la corriente

Un acto heroico protagonizó un grupo de habitantes del barrio Manrique, ubicado en la zona nororiental de Medellín, quienes realizaron una cadena humana y lograron salvar a un hombre que estaba atrapado en la corriente.
La escena fue captada en videos publicados en redes sociales, donde se muestra a estas personas trabajando en equipo y arriesgando sus vidas para ayudar al hombre que estaba siendo arrastrado y que posteriormente fue rescatado con éxito, situación que llenó de alegría a los presentes.