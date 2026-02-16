x

No aprenden: los pillaron tirando escombros a una quebrada de Medellín y recibieron dura sanción

Desde la administración municipal, volvieron a reiterar el llamado a no arrojar basuras ni residuos voluminosos a las quebradas y así evitar tragedias. Conozca cómo puede deshacerse de este tipo de elementos de manera correcta.

  • Así quedó captado uno de los ciudadanos que arrojó escombros a una quebrada en Medellín. Imagen tomada de redes sociales.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 54 minutos
bookmark

En esta temporada de lluvias que azota a Medellín, Antioquia y diferentes regiones del país, es muy factible que las quebradas se desborden y se produzcan emergencias. Esto pasa por la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo, y cuando hay escombros o basura que bloquean los caudales la situación puede tornarse aún más crítica. Es por eso que el llamado a la comunidad es de abstenerse a tirar residuos a las quebradas, sin embargo, algunos hacen caso omiso.

Lea más: Copacabana en emergencia por quebradas desbordadas: 35.000 afectados y cierre en la autopista

Así sucedió el pasado fin de semana en la comuna 2 Santa Cruz, más exactamente en la quebrada La Rosa que queda justo al frente a la cancha de arenilla La Encocada. Por medio de un video ciudadano, se ve cómo diferentes personas tiran los escombros sin inmutarse, un hecho que indignó a los vecinos del sector y generó un gran disgusto.

La grabación no tardó en hacerse viral en redes sociales, tanto, que llegó a manos de la administración municipal, por lo que se alertó de manera inmediata a las autoridades para proceder con las sanciones correspondientes. Por su parte, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, se pronunció al respecto, y rechazó de manera contundente los actos.

“Ojo pues a esta irresponsabilidad, y después preguntan por qué ocurren los desastres. Nos la pasamos todo el tiempo limpiando las quebradas, sacando colchones, escaparates, bicicletas, inodoros, todo lo que a la gente ya no le sirve lo tira a las quebradas. Ya están ubicadas estas personas, se pusieron unos comparendos, y la inspección hará verificación completa de la obra con rigurosidad en temas ambientales”, dijo el mandatario.

A su vez, volvió a reiterar el llamado a la comunidad para que denuncie este tipo de situaciones, pues pueden poner en riesgo la vida de las personas que residen cerca a las quebradas.

Entérese: Inundaciones en la Estrella afectaron a 17 viviendas

Otro de los que manifestó su descontento fue el concejal Andrés Tobón Villada, quien dijo que actores como estos son los que perjudican sobremanera a la ciudad. “Tengamos cultura ciudadana frente a este tema, de manera que entre todos nos cuidemos, nada justifica arrojar escombros a ninguna quebrada en Medellín”.

Cabe aclarar que si usted debe salir de residuos de gran volumen, como colchones, muebles u otro tipo de elementos, puede comunicarse a la línea amiga del aseo de Emvarias 604 4445636 que está disponible al público de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., o escribir a la línea de WhatsApp de atención virtual 3044037188.

