No aprenden: los pillaron tirando escombros a una quebrada de Medellín y recibieron dura sanción

En esta temporada de lluvias que azota a Medellín, Antioquia y diferentes regiones del país, es muy factible que las quebradas se desborden y se produzcan emergencias. Esto pasa por la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo, y cuando hay escombros o basura que bloquean los caudales la situación puede tornarse aún más crítica. Es por eso que el llamado a la comunidad es de abstenerse a tirar residuos a las quebradas, sin embargo, algunos hacen caso omiso. Lea más: Copacabana en emergencia por quebradas desbordadas: 35.000 afectados y cierre en la autopista Así sucedió el pasado fin de semana en la comuna 2 Santa Cruz, más exactamente en la quebrada La Rosa que queda justo al frente a la cancha de arenilla La Encocada. Por medio de un video ciudadano, se ve cómo diferentes personas tiran los escombros sin inmutarse, un hecho que indignó a los vecinos del sector y generó un gran disgusto.

La grabación no tardó en hacerse viral en redes sociales, tanto, que llegó a manos de la administración municipal, por lo que se alertó de manera inmediata a las autoridades para proceder con las sanciones correspondientes. Por su parte, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, se pronunció al respecto, y rechazó de manera contundente los actos. “Ojo pues a esta irresponsabilidad, y después preguntan por qué ocurren los desastres. Nos la pasamos todo el tiempo limpiando las quebradas, sacando colchones, escaparates, bicicletas, inodoros, todo lo que a la gente ya no le sirve lo tira a las quebradas. Ya están ubicadas estas personas, se pusieron unos comparendos, y la inspección hará verificación completa de la obra con rigurosidad en temas ambientales”, dijo el mandatario.