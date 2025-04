De Punta Gallinas al “Fin del Mundo”: un paisa quiere recorrer Sudamérica en bicicleta para impulsar su empresa

“La más difícil indudablemente fue el primer día en La Guajira, que era el tramo más largo en el desierto. A pesar de que arrancamos a las 5:00 de la mañana, era imposible que ese tramo se hiciera en menos de cuatro horas y media y obviamente el sol me iba a coger. Mi esposa va cuidándome en el carro atrás y con todo el equipo de víveres y camping. El carro no es 4X4, a pesar de que es una camioneta, tuvimos muchos inconvenientes para que el carro pudiera pasar. Se atascó cerca de nueve veces ”, detalla Lucas Rave Mejía, el emprendedor que está protagonizando el recorrido.

Bajo el sol abrasador del desierto, advierte que la camioneta en la que lo acompaña su esposa se quedó atascada más de nueve veces en la arena, contando con la fortuna de toparse con viajeros solidarios y hasta una familia wayúu que apareció en el camino.

Aquellos transeúntes, armados de palas y otros vehículos para remolcar, fueron los que los ayudaron a no quedarse varados en medio de la nada y continuar con su trayecto.

“A parte el carro, en una de esas atascadas, se golpeó con un banco de arena en el radiador, botó el agua, ahí tuvimos que buscar quien lo remolcara. Aquel día el plan era completar el tramo Punta Gallinas - Cabo, pero nos tocó seguir hasta Uribia, que era el pueblo más cercano con un taller que nos pudiera ayudar a arreglar el radiador”, narra, explicando que su esposa ha sido su ángel guardián en los más de 1.300 kilómetros que ya lleva recorridos, ya que es ella quien lo cuida de los camiones y carros que se niegan a cederle espacio en la vía.

“Adicionalmente me di cuenta que la bicicleta en arena no rueda, las piedras muy grandes me tumban, a pesar de que le puse llantas de Gravel para que funcionara en carreteras destapadas, no de ruta. Fue muy difícil ese tramo”, agrega.

El emprendimiento tecnológico liderado por Rave consiste en una plataforma que busca permitirle a las empresas realizar campañas para promocionar sus marcas y productos de forma más fácil y cercana.

El emprendedor explica que la idea básicamente se trata de que cada empresa pueda crear una campaña al tiempo que los usuarios pueden crear presupuestos en diferentes categorías e intenciones de compra en las marcas que les interesan.

De esta manera, la aplicación genera una serie de bonificaciones conforme a los intereses de los usuarios.

Bautizada como Vidars, la app, ya tiene cerca de 4.000 usuarios y marcas.