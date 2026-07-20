“A quienes se robaron Medellín les tengo reservado el pabellón Q”: Federico Gutiérrez sobre la Cárcel Metropolitana

Desde el Túnel del Toyo y en medio de la celebración que se realizó en honor a los 216 años del Grito de Independencia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló sobre las obras de la ciudad y se refirió a la megacárcel que se está construyendo en la capital antioqueña, donde tendría un pabellón especial al exalcalde Daniel Quintero y a quienes han sido señalados por presunta corrupción durante su administración. El mandatario distrital resaltó la construcción del centro penitenciario para descongestionar las estaciones de policía que según afirmó, tienen a más de 1.200 personas privadas de la libertad. En esa alusión, le lanzó un mensaje a Daniel Quintero, exalcalde de la ciudad que tiene más de 43 investigaciones por presunta corrupción. “Quiero decirles a quienes se robaron a Medellín que pronto les llegará la hora y que les tengo reservado el pabellón Q”, reveló el alcalde Federico Gutiérrez.

El mandatario local recordó ante los asistentes que justamente fue al exalcalde a quien pusieron a cuidar los recursos de la salud y quien en este momento está como superintendente involucrado en la intervención que aún hay sobre Savia Salud. Lea también: Precandidato Daniel Quintero llega a elecciones con 43 investigaciones por presunta corrupción que lo salpican a él y a su equipo “Cuando la intervinieron tenía seguramente deudas alrededor de 700 mil millones de pesos y hoy las deudas son por 1.4 billones de pesos. El Gobierno Nacional le ha deuda al sistema de salud de Antioquia 7 billones de pesos y al país en total 23 billones de pesos”, declaró el alcalde. “Y paradójicamente Petro puso a cuidar supuestamente los recursos de lo que dejaron de la salud a quienes se robaron a Medellín”, agregó.

La megacárcel y otras obras de Medellín y Antioquia que entrarán en el empalme regional con De la Espriella

El alcalde medellinense confirmó que a partir de mañana martes, 21 de julio, Antioquia y Medellín comenzarán con el empalme regional que ha estado haciendo el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Dentro de ese empalme, según Gutiérrez, se tratarán temas como lo restante del Túnel del Toyo, el metro de la 80, Metro Cable de San Antonio de Prado, Savia Salud y otros temas relacionados con la seguridad y el modelo de Estado para las regiones.

En el caso de la Cárcel Metropolitana de Medellín, la cual es la primera en el país cuyo manejo será en alianza con privados, estaría lista para el primer trimestre del 2027 y busca disminuir el hacinamiento en el Área Metropolitana descongestionando a sindicados que están privados de la libertad en las unidades de reacción inmediata (URI), estaciones de policía y la Fiscalía. Siga leyendo: Contraloría da ultimátum al Gobierno para que cumpla con túnel del Toyo y anunció Actuación de Fiscalización Preguntas y respuestas